ANNONS

Frölunda nollade Växjö i den förra semifinalen.

Nu fick Växjö revansch då de nollade Frölunda i kvällens semifinal i Scandinavium.

– Det kanske är tråkigt för vissa fans men det är kul för oss, säger Växjöbacken Brian Cooper.

Frölunda hade tagit ledningen i semifinalserien mot Växjö efter att ha vunnit med 1-0 i Småland tidigare i veckan.

Då såg Växjö till att svara och kvittera i serien genom att vinna med 2-0 på Scandinavium.

Det blev en smakstart på matchen för Växjö som inledde piggast och också fick utdelning direkt. Lagkaptenen Erik Josefsson missade den förra semifinalen men var tillbaka i kväll och då höll han sig framme omedelbart.

Ludvig Nilsson passade in till Josefsson som sköt 0-1 i matcher redan efter knappt tre minuters spel.

– Det var skönt att sätta ett mål. Egentligen var det bara att blunda och skjuta, säger Josefsson till C More och fortsätter:

– Vi vet att de brukar komma ut hårt här i inledningen men jag tycker det är vi som tar spelet till dem och sedan äter de sig in i det. Man kan väl säga att det är 50/50 efter första. Överlag en okej insats av oss.

Mååååål! Växjö tar ledningen 💥 pic.twitter.com/wb5jbG55vs — C More Hockey (@cmorehockey) April 6, 2023

Frölunda klev upp och spelade bättre i andra halvan av första perioden men det var ändå Växjö som hade ledningen efter 20 spelade minuter.

– Jag tycker vi startar rätt bra i kväll igen men sedan kommer vi inte riktigt in på dem och har även ett dåligt powerplay. Vi måste kunna spela bättre och vara hårdare runt deras kasse, säger Borgman i pausen.

“Då kan vi spela ‘Växjö-hockey’”

Växjö tappade både Martin Lundberg och Erik Josefsson i andra perioden som inte spelade alls. Det medförde att Joachim Blichfeld, som började matchen som 13:e forward, fick kliva in i laget och spela mer.

Blichfeld höll sig då framme och kunde utöka ledningen. Efter en fin uppåkning av toppbacken Brian Cooper så spelade amerikanen in till dansken och Blichfeld kunde stöta in pucken som gick under Frölundamålvakten Lars Johansson och in i nätet.

Frölunda hade sedan chanser att komma tillbaka in i matchen men då stod Växjös målvakt Emil Larmi emot för att se till att 0-2 stod sig efter två perioder.

– Det har varit en bra match, mycket fram och tillbaka och hög fart. Vi hanterar deras press bra och jobbar ner dem. Det är tufft att spela här för det är varmt och högljutt. Vi gör det bra och måste bara fortsätta spela som vi gör, säger Cooper och fortsätter:

– Frölunda är ett bra defensivt lag och om vi kan göra mål på kontring, som vi gjorde här, så kollapsar dem inombords. Efter det kan vi börja spela “Växjö-hockey”. Det kanske är tråkigt för vissa fans men det är kul för oss.

Tvåmålsledning för Växjö inför sista perioden. Kan Frölunda vända på det här? 🤔 pic.twitter.com/sJPQWvNvAo — C More Hockey (@cmorehockey) April 6, 2023

Larmi håller nollan: “Spelar ingen roll”

I den tredje perioden spelade Växjö sedan på klassiskt “Lakers-vis” då de stängde ner ytorna och minimerade Frölundas chanser. Det gjorde att den där pushen för en reducering inte riktigt kom för göteborgarna i början av perioden.

Växjö kunde i stället kontrollera matchbilden vilket gjorde att Frölunda bara sköt tre skott på mål under de första 15 minuterna i perioden.

I matchens sista minuter tog sedan Frölunda ut målvakten och skapade stort tryck i hopp om att hålla liv vid matchen. Då stod Växjökeepern Emil Larmi för flera riktigt fina räddningar och han höll tätt i slutet. Finländaren kunde därmed hålla nollan för att se till att Växjö vinner med 2-0 i Scandinavium för att kvittera semifinalserien till 2-2 i matcher.

Det är Larmis andra nolla i slutspelet och totalt tionde (!) nolla den här säsongen.

– En seger är en seger och ingenting annat spelar någon roll. En nolla spelar ingen roll nu utan det är vinsten som räknas. Vi gör som vi ska i 60 minuter och hanterar deras press på ett väldigt bra sätt, säger Larmi till C More.

Nästa match lagen emellan spelas i Växjö på lördag och då är det vidöppet i serien.

Frölunda – Växjö 0–2 (0-1,0-1,0-0)

Frölunda: –

Växjö: Erik Josefsson, Joachim Blichfeld.

2-2 i matcher.

TV: "Vad ni än gör - missa inte Joels sista slutspel"