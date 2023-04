De nomineras till Årets Back i HockeyAllsvenskan

ANNONS

Om knappt en månad hållas Hockeygalan där Sveriges bästa ishockeyspelare ska hyllas.

Nu har HockeyAllsvenskan presenterat vilka fem spelaresom gör upp om priset “Årets back”.

Den 2 maj kommer Hockeygalan gå av stapeln i C More där de bästa spelarna i SHL, HockeyAllsvenskan och SDHL ska prisas för sina insatser under säsongen.

I går presenterades vilka fem burväktare som kan vinna priset som Årets målvakt i HockeyAllsvenskan och under torsdagseftermiddagen presenterades de fem nominerade till Årets back.

Alexander Anderberg (Östersund), David Bernhardt (MoDo), Johan Ivarsson (Södertälje), Pontus Näsén (MoDo) och Daniel Rahimi (Björklöven) är de fem finalisterna som gör upp om utmärkelsen.

Här är de fem backar som är nominerade till Årets Back i HockeyAllsvenskan!

Priset baseras på prestationerna i grundserien och vinnaren kommer att presenteras på Hockeygalan 2 maj.#hockeyallsvenskan #sverigesmestunderhållandeliga pic.twitter.com/rZs7040NNS — HockeyAllsvenskan (@hockeyallsvensk) April 6, 2023

David Bernhardt vann backarnas poängliga i HockeyAllsvenskan med hela 51 poäng på 52 matcher och han kom då även femma i hela poängligan. Tvåa i backarnas poängliga var backkollegan Pontus Näsén på 45 poäng. Backarnas skytteliga vanns av Alexander Anderberg och David Bernhardt som båda gjorde 19 mål. Daniel Rahimi och Johan Ivarsson är mer defensivt inriktade backar men Rahimi gjorde 21 poäng och Ivarsson 18 poäng.

Målvakterna har röstats fram av en jury bestående av flera hockeyprofiler samt journalister runt om i landet. Rösterna baseras endast på spelarnas insatser i grundserien. Vinnaren presenteras på Hockeygalan 2 maj.

