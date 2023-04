Erik Karlsson närmar sig 100 poäng i grundserien och slog i nattens förlustmatch mot Colorado till med en ny assistpoäng. Den svenske superstjärnan har nu samlat på sig 74 assist den här säsongen – vilket är den högsta noteringen för en back på 29 år.

Inte sedan ryske Sergej Zubovs starka 1993/94-säsong med New York Rangers, där backstjärnan stod för 77 passningspoäng, har en back gjort lika många assist som Erik Karlsson gjort denna säsong.

När den svenske superstjärnan fanns med i förarbetet till Kevin Labancs 1–2-reducering i den andra perioden mot Colorado Avalanche så noterades han för sin 74:e assistpoäng den här säsongen – vilket gjorde att han passerade Roman Josis assistnotering från förra säsongen (73) och därmed är den back som gjort flest assist under en och samma säsong sedan Zubovs uppvisning för 29 år sedan.

With 74 assists on the year, Karlsson has passed Roman Josi (2021-22) for most assists in a season by a defenseman since 1993-94 (Sergei Zubov).