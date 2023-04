ANNONS

Nick Olesen lämnar Brynäs efter två år. Han är klar för spel med IK Oskarshamn.

– Sättet som Oskarshamn spelar på passar mig. Det är helt olika världar från det som vi spelade i Brynäs, säger han till klubbens webbplats.

Nick Olesen sköt 13 mål den gångna säsongen och slutade med det tvåa i den interna skytteligan i Brynäs. Han följer dock inte med klubben ned i HockeyAllsvenskan.

Olesen är i stället klar för spel i Oskarshamn. Han har skrivit på för två år i klubben.

– Sättet som Oskarshamn spelar på passar mig. Det är helt olika världar från det som vi spelade i Brynäs och jag tror att det kommer passa mig väldigt bra. Jag skulle beskriva mig som stark på mål och har ett bra offensivt spel i mig, säger dansen till klubbens hemsida.

Nick Olesen var utlånad till Oskarshamn säsongen 20/21 och gjorde då fyra poäng på fyra matcher.

– Det offensiva har jag haft i mig hela tiden men jag känner att jag har utvecklat min defensiv under de här två säsongerna i SHL. Under kvalet har jag fått erfarenhet av att spela under stor press, säger han.

