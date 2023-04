ANNONS

Arvid Costmar flyttade från Motala till Linköping för att jaga hockeydrömmen där han nu spelar i SHL och har representerat Sverige vid både U18-VM och JVM.

För hockeysverige.se berättar 21-åringen nu om hockeyresan, att draftas av Vancouver och besvikelsen efter säsongensavslutningen.

– Det kändes tomt att sluta spela hockey redan den 9:e mars, säger Costmar.

LINKÖPING (Hockeysverige.se)



LHC fostrar säsong efter säsong spelare som draftats av olika NHL-lag. När det gäller Arvid Costmar så är han inget undantag. Under sommaren 2019 valde Vancouver honom i sjunde rundan, men än så länge är han kvar i Linköpings organisation.



Costmar är ursprungligen från Motala och för många är det där framför allt bandy som gäller.

– Jag spelade faktiskt bandy väldigt länge. Morfar och mina morbröder har varit duktiga i bandy och spelat i högsta serien, berättar Arvid Costmar då vi ses på Cirkuscafét i Linköping för en intervju.

– Jag gillar att smälla på och vara lite mer intensiv så hockeyn passade bättre för mig, även om jag gjorde mina farbröder och morfar lite besvikna. Det blev bra till slut så jag gjorde rätt val.



Arvid Costmar spelade bandy till det att han var tolv år. Alltså två vintersporter som skulle kombineras.

– Efter hockeyträningen fick jag gå ut och köra bandyträning och tvärtom. Jag var mycket på is, vilket är förmånen med att spela på en lite mindre ort. Att man får dom här extratimmarna på is. Det har bara varit nyttigt och bra för mig att kombinera dom båda sporterna.

I samband med att han skulle börja i högstadiet gick flyttlasset från Motala till Linköping.

– Jag har alltid bott med morsan och hon fick jobb här inne i Linköping. Först bodde jag i Stockholm under fem, sex år. Sedan flyttade jag med morsan till Motala och var hos farsan på helgerna. Ettan till sexan gick jag i Motala innan vi flyttade in till Linköping.

– Jag kände också själv att jag ville ta nästa steg med hockeyn och att den skulle bli lite mer seriös, hårdare och tuffare träningar.

Costmar flyttade från bandystaden Motala till hockeystaden Linköping. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur var den omställningen hockeymässigt?

– Det var som en helt ny värld för mig som kom från lilla Motala. När jag kom in var det 100 spelare i samma ålder. I Motala kunde jag hoppa mellan fyra lag, men i Linköping blev det mer strikt.



Var det lätt att komma in i det här gänget socialt?

– Ja, det tycker jag. När vi började gick hela laget i samma klass och umgicks i princip 24 timmar om dygnet, så det var inga problem att komma in i gruppen.



Du, Hugo Ollas, Filip Bystedt, Elliot Ekmark, bröderna Hävelid och så vidare, vad ligger bakom att Linköping producerar så många spelare som är intressanta för NHL-organisationerna?

– Det är bara att rikta en stor eloge till alla bra tränare och ledare i Linköping. Jag ser det som ett kvitto på att det bedrivs en bra verksamhet här.

– Samtidigt är det bra att vi är många bra spelare eftersom man sporrar man varandra till att bli bättre. Klart att alla mår bra av konkurrens, vilket också kan göra att man tränar lite hårdare.

– Det finns grymt bra möjligheter till att bli en bra hockeyspelare här. Det är framför allt förutsättningarna Linköping har som dukat upp det för oss.

Spelade 'corona-JVM': “Kände sig instängd”

Arvid Costmar var tidigt med i olika juniorlandslag, men framför allt var han med i det U18-landslag som vann VM-guld 2019.

– Jag gick sönder efter tredje matchen. Då kunde jag välja på att antingen åka hem eller stanna kvar och peppa på grabbarna. Jag valde att stanna kvar och det var enormt häftigt att se utvecklingen på laget.

– Vi torskade första matchen mot USA ganska stort, men den resan från att egentligen vara uträknade till att vinna VM-guld var häftig. Däremot kände jag mig inte jättedelaktig.



Du har ändå en guldmedalj hemma.

– Ja, det har jag och den är viktig, säger Arvid Costmar med ett leende.

Arvid Costmar har varit framgångsrik i juniorlandslagen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vid U20-VM två år senare utsågs han som en av lagets tre bästa spelare.

– Det var en speciell turnering. Jag hade haft corona och var ”safe”, men alla gick runt och var livrädda för att testas positivt.

– När vi kom till Edmonton fick vi sitta i karantän en vecka. Den här karantänen sköts upp eftersom det hela tiden kom positiva coronasvar. Träningsmatcherna innan sköts upp och vi hade bara en träningsdag tillsammans innan vi skulle in i turneringen. Vi hade inte varit på is på sju, åtta dagar så det var väldigt speciella förutsättningar.

– Vi satt instängda på våra hotellrum och spelade TV-spel hela dagarna. Dessutom bodde vi en och en, men vi kopplade upp oss och snackade med varandra den vägen. Vi fick inte lämna rummen och det kom room service med mat, så visst kände man sig instängd.



Hann ni få någon JVM-känsla?

– Ja, det var ändå värt det eftersom det var häftigt att få spela ett JVM. Vi spelade i Edmontons arena och jag kände att det var en stor uppståndelse kring att det var ett Junior-VM eftersom vi visste hur många som följde turneringen här hemma.

– Det var tomt på läktarna, men det var häftigt ändå. Sedan åkte vi snöpligt ut i kvartsfinalen. Vi hade 2-0 mot finnarna inför tredje perioden. Sedan tappade vi till 3-2, vilket såklart var tråkigt.

“Till slut förtjänade vi inte att vara i slutspelet”

Arvid Costmar har nyligen avslutat sin andra säsong för Linköping i SHL. Det blev två mål och totalt nio poäng på 53 matcher från 21-åringens klubba.

– Genomgående kändes det ganska stabilt. Jag fick och tog min roll i fjärdekedjan, centra och leda den, spela stabilt och ofta mot motståndarnas bättre spelare. Jag fick även teka mycket i egen zon. Att ta den rollen och göra det så bra som möjligt.



Linköping slutade tolva i SHL och var länge nära att bli indragna i striden om att undvika negativa kvalet.

– Fram till det att vi hade tio matcher kvar tycker jag att vi gjorde det bra. Det kändes ändå som vi kom ihop och spelade en bra hockey, men med tio matcher kvar kom en oläglig formsvacka.



Vad hände där?

– Jag vet egentligen inte.

Säsongen slutade i moll för Linköping. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Smög det sig in nerver?

– Det borde inte ha gjort det. Med tanke på att vi missat slutspel fyra år i rad hade vi allt att vinna.

– Vi hade många uddamålsförluster, men överlag var det helt enkelt för dåligt. Vi spelade inte en tillräckligt bra hockey och till slut inte förtjänade att vara i slutspelet.



Hur hanterade gruppen pressen kring att undvika kval?

– Vi försökte bara se till nästa match hela tiden och inte blicka för långt framåt. Det var match varannan dag i slutet av serien och vi spelade om tre poäng varje kval, vilket egentligen var där vårt fokus.

– Vad dom andra lagen gjorde och vilka som tog poäng var inget vi kunde påverka. Vi kunde bara fokusera på att plocka våra poäng, men det misslyckades vi med. Det kändes tomt att sluta spela hockey redan den 9:e mars, säger Arvid Costmar samtidigt som han blickar bort med caféfönsterna innan han fortsätter:

– Det är fortfarande snö ute och vi ska börja vår försäsongsträning på måndag (läs: i måndags). Det var kämpigt några dagar efter, men man fick slicka såren.



Har du haft ork och motivation att titta på matcherna i slutspelet?

– Jag har följt matchserien mellan Frölunda och Färjestad. Den varit kul att följa på håll, men jag kollar inte allt för mycket.

Draftad av Vancouver: “En häftig känsla”

Sommaren 2019 blev alltså Arvid Costmar draftad av Vancouver Canucks i sjunde rundan.

– Jag blev draftad ganska sent. Innan hade jag pratat med en del lag. Missminner jag mig inte helt var det sju, åtta klubbar.

– Jag var på landstället med tjejen och hennes familj. Vi följde draften eftersom jag visste att jag kunde bli vald. Samtidigt var det otur med U18-VM som varit innan, att jag gick sönder under den turneringen och inte kunde visa upp mig.

– Valen tickade på och när det kom upp till sjunde rundan tänkte jag att det var kört och att sista chansen var Vancouver eftersom det var dom från listan som jag hade surrat med. Telefonen ringde sent på natten. Det var Patrik Jonsson, som nu tyvärr har gått bort. Han berättade att jag var draftad av Vancouver och det var såklart en häftig känsla.



Hur kände du kring att det just blev Vancouver?

– Det var häftigt. Vancouver är en anrik kanadensisk klubb och en svenskklubb med Elias (Pettersson) och alla dom här som spelar där borta, ”Sedinarna” (Daniel och Henrik)…

Vancouver äger Costmars NHL-rättigheter. Foto: Ronnie Rönnkvist

Har någon från Vancouvers organisation pratat framtid med dig?

– Det är agenten som mestadels sköter den konversationen. Jag snackar en del med Micke Samuelsson. Vi har haft en bra kontakt den här säsongen. Jag har fått en del tips av honom, sett på klipp och så vidare. Saker som jag ska tänka på i specifika situationer.

– Det är bra att få feedback från LHC också för det är ändå dom som är viktigast och bestämmer hur jag ska spela. Sedan är det bra att få lite andra perspektiv på saker, vilket gör mig till en bättre spelare.



Har det varit tal om att du skulle eller ska åka över till Vancouver redan nu?

– Nej, det har inte varit något snack om det.



Du har kontrakt med Linköping även kommande säsong, men tanke på att du oftast spelat i fjärdelinan, vilka förväntningar har du då på den kommande säsongen?

– Klart att jag hela tiden vill framåt, spela mer, spela viktiga minuter och ta steg. Jag försöker inte tänka så mycket på det där utan man ska förtjäna sin plats i laget.

– Jag är övertygad om att tränar jag på och är så bra förberedd som möjligt i augusti finns goda förutsättningar att ta ytterligare steg, avslutar Arvid Costmar.

TV: McDavid överlägsen i spelarenkäten