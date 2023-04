ANNONS

Calle Clang fick i natt göra sin första start mellan stolparna i AHL. Det slutade med seger och en utmärkelse som matchens första stjärna för den tidigare Rögle-målvakten.

Calle Clang släppte in två av elva skott i den första perioden i nattens möte med Iowa Wild – därefter höll den tidigare Rögle-målvakten tätt för sitt San Diego Gulls.

I sin första AHL-start räddade 20-åringen 20 av 22 skott och utnämndes till matchens första stjärna när San Diego bortabesegrade Iowa med 4–2.

Johansson målskytt

Clang fick tidigare under helgen hoppa in i lördagens match mot just Iowa, där han stoppade samtliga fyra skott som han ställdes inför på de dryga 14 minuter han spelade i matchen.

Simon Johansson var en av spelarna i motståndarlaget Iowa som överlistade Clang i nattens match, då han i slutskedet av den första perioden prickade in 2–1-målet bakom en skymd San Diego-målvakt. Målet var Johanssons andra i AHL den här säsongen.

Arvid Söderblom stod för en storartad insats mellan Rockfords stolpar i mötet med Grand Rapids Griffins, då den 23-årige göteborgaren räddade 36 av 37 skott i nattens 5–1-seger.

Söderblom har vaktat kassen i 27 matcher för Rockford den här säsongen och står noterad för en räddningsprocent på 90,5 procent samtidigt som han släppt in strax över tre mål per match i genomsnitt. I NHL har Söderblom stått 15 matcher för Chicago denna säsong med två segrar och en räddningsprocent på 89,4 som facit.

Fem svenska spelare skrev in sig i målprotokollen i AHL under sena söndagskvällen och natten till måndag, svensk tid. Lias Andersson (Ontario), Pontus Holmberg (Toronto), Simon Johansson (Iowa), William Lagesson (Chicago) och Olle Lycksell (Lehigh Valley) blev alla målskyttar för sina respektive lag.

Lias Andersson är poängbäste svensk i AHL den här säsongen med 53 poäng (28+25) på 62 matcher.

