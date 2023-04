ANNONS

Trots att man gick ifrån med en klar ledning till en 3–0-seger var det irriterat i MoDo.

Under match två mot Mora riktade två av spelarna hård kritik mot sitt egna lag.

– Ser det ut såhär i flera matcher då kommer det smälla i arslet på oss, säger Josef Ingman till C More.

Trots att MoDo hade tagit en 1–0-ledning tidigt mot Mora, genom formstarke David Bernhardt var stjärnbacken rejält kritisk till sitt lags spel ikväll - inte minst på lagets i powerplay där man fick chansen i hela sex av de 20 första minuterna.

– Vi kommer ut lite dåligt. Vi vill göra en bättre andra period. Vi kommer inte ut och tävlar som vi gjorde förra matchen. Powerplayet är jättedåligt. Jag tror jag har åkt tre kilometer för att hämta pucken. Vi måste hålla i och spela lite, säger David Bernhardt till C More.

Mora vann skotten med 8–6 i första, men satte krokben för sig själva med sina utvisningar. Två av de tre tvåminutersstraffen man tog var dessutom efter att man varit för många spelare på isen.

– Det får inte ske två gånger på en period, säger C More-kommentatorn Lars Lindberg.

– För varje utvisning drabbar det bänken, man tappar mycket rytm. Det är sex minuter totalt. Det är ohållbart över tid, fyller experten Fredrik Söderström i.

I den andra lossnade det sedan rejält för MoDo i målprotokollet och man gick ifrån till slutresultatet 3–0.

Trots detta var man inte riktigt nöjda.

Kritisk trots utdelningen: “De är bättre än oss”

Josh Dickinson klev fram och satte sitt första mål sedan sin comeback och första sedan den 26 november, till 2–0 i mitten av andra.

– Pykologiskt tungt mål för Mora som har haft en bra sekvens i matchen, säger kommentatorn Lars Lindberg.

Det dröjde sedan endast 17 sekunder innan även 3–0 kom, då genom Josef Ingman och Mora valde att både ta timeout och byta målvakt. Andreas Ljunggren ut och Kari Piiroinen.

Mora vann den perioden 15–7 i skott och styrde en del av spelet, men det gick inte riktigt vägen. Trots ledningen var det då ytterligare en irriterad MoDo-spelare som riktade hård kritik mot egna laget.

– Jag tycker att de är bättre än oss faktiskt. De åker med skridskor än oss och vinner lite mer kamper. Vi får inte ner pucken djupt och slarvar kring linjerna. De har den här perioden hundra procent. Det är starkt av oss att ta vara på lägena. Det är det enda som håller oss kvar i matchen, säger Josef Ingman till C More och fortsätter:

Höll ifrån i tredje: “Ingen höjdare”

– Det handlar om att vinna hockeymatcher, inte om att de ska se fint ut, utan att göra det simpla, tuffa och det hårda. Det fungerar inte att lalla där ute och tro att vi är bäst i världen. Det är jättekul att vi har 3–0 på tavlan, men vi har haft tur. Ser det ut såhär i flera matcher då kommer det smälla i arslet på oss. Det är därför jag är lite irriterad. Jag vill att det ska vara bra varje match.

I den tredje perioden kunde MoDo sedan spela av matchen och säkra 3–0-segern och 2–0 i matcher mot Mora.

– Mora har inte fått det där greppet i tredje perioden. MoDo har hanterat det på ett sätt som inte gett många möjligheter, säger Fredrik Söderström.

Efter matchen fyllde sedan MoDo-tränaren, Mattias Karlin i Bernhardts och Ingmans kritik.

– Det var ingen höjdare. Första perioden är extremt sömnig. En hel del av andra är också för dåligt. Vi har ingen struktur. I tredje spelar vi av det på ett bra sätt, säger han till C More.

