William Eklund kommer inte att spela mer den här säsongen.

Den svenske talangen har opererats för en axelskada och missar därmed säsongsavslutningen.

Det blir ett tråkigt avslut på säsongen för William Eklund.

Under fredagskvällen meddelar San Jose Sharks att den svenske talangen opererades för en axelskada under torsdagen och han förväntas därför inte spela något mer den här säsongen. Sharks skriver dock att Eklund förväntas vara helt återställd när träningslägret inför nästa säsong börjar i september.

#SJSharks forward William Eklund underwent successful surgery on his left shoulder yesterday at Kaiser Permanente San Jose Medical Center to repair a torn labrum.https://t.co/NdrT13NU7f