HV71 står inför en ombyggnation på damsidan. Rutinerade Ulf Hall har tagit över rodret – och nu vill 62-åringen förändra klubbens syn på utveckling.

– Det har strulat och gått grus i maskineriet av olika skäl, säger den tidigare förbundskaptenen om HV71:s tuffa period.

HV71 har haft en del turbulens på damsidan senaste säsongerna. Tränare har sparkats och spelare har öppet riktat missnöje mot ledare i föreningen. Nu tar klubben ett omtag och plockar in erfaret på tränarsidan. Det handlar om Ulf Hall som senaste säsongerna jobbat med U18- och U16-landslagen på tjejsidan, men han var även med inom damhockeyn redan i början av 1990-talet då han coachade Farsta under flera säsonger. Han var under tiden i Farsta med om att ta laget till SM-guld 1995 och därmed bryta Nackas dominans.

– Jag har en före detta kollega som jobbar i HV71, Daniel Eriksson. Jag tror att det var han som tipsade om mig, berättar Uffe Hall då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Globens köpcentrum och vi frågar om hur han hamnade i HV71.

– När vi hade första kontakten tänkte jag ”jag är 62 år och jobbar på svenska Ishockeyförbundet som hockeykonsulent.” Det är ett ganska bra jobb och dessutom var jag Förbundskapten. ”Ska jag ge mig in i det här?”

– Samtidigt har jag saknat det här med att ta en grupp framåt. Dels har jag hållit på sedan början av 1990-talet som tränare. Bland annat herrar på olika nivåer från Division 1 och uppåt under 20 år. Dessutom har jag 13 år på förbundet vilket lärt mig otroligt mycket, men även lärt mig mycket av att jag varit tränare på Nya Zeeland, VM och OS.

– När det här sedan hände med hockeykonsulenterna behövde jag ett jobb. När man är 62 år är det inte direkt att arbetsgivarna står i kö utanför porten. Allt föll sig väl ut.

Klubben har haft det tufft en tid, hur tänkte du kring klubbens verksamhet innan du tackade ja?

– Jag vet varför det varit tufft. Det jag fått till mig är att HV71 vill göra en satsning för att komma tillbaka på banan. Historiken är inte oviktig, men jag väljer att inte bry mig så mycket om den.

– Nu är vi i SDHL, herrlaget är kvar i SHL och jag upplevde friska vindar när jag var därnere förra veckan för att skriva på.

Foto: Bildbyrån. Mira Markström har ett tufft val framför sig…

Vad kan du säga om anledningen till att det varit tufft?

– Det har varit struligt med ekonomi, otur med tränare… Inget ont om tränarna, men det har inte fallit väl ut. Vem vet? Jag kanske får sparken i december.

– Det har strulat och gått grus i maskineriet av olika skäl.

Du har jobbat med talanger under dina senaste år. Samtidigt har HV71 väldigt många talanger i laget, hur ska du förvalta det här?

– Genom att fortsätta utbilda. Att få våra unga tjejer att bli bättre för dom är inte klara på något sätt. I takt med att dom vi pratar om ska mogna som människor så ska dom mogna som hockeyspelare.

– Min uppgift blir att få dom att bli bättre hockeyspelare på alla sätt och vis, även våra äldre spelare, men framför allt förvalta våra unga spelare. Få dom att mentalt förstå var elitidrott är. Alltså spelet blad/puck, fysiska spelet, ge, ta, skjuta och allt det där så HV71 kan ha med några spelare när Sverige vinner OS-guld 2026 eller 2030.

Talangens vägskäl: Ishockey – eller innebandy?

Är tanken att HV71 ska bygga ett lag kring unga svenska spelare eller ska ni söka spelare utifrån som ska få stora roller?

– Självklart tittar vi nu på spelare. Samtidigt har vi ganska många kvar på kontrakt. Eftersom våra unga spelare är på ”HG-kontrakt” (Hockeygymnasium) så har vi dom kvar. Även någon av importerna är kvar på kontrakt.

– Sedan tittar vi på unga svenska tjejer. Vi blir, vilket är roligt, mailbombade av spelare som vill komma till HV71. Det är nog inte bara vi som blir det utan så är det säkert hos alla lagen och då inte bara av svenska spelare utan tjejer från hela världen.

Hur hanterar ni det?

– Jag vet vart start och stopp-knappen är på olika sajter för att se collegehockey, tjeckiska ligan, finska ligan, svensk hockey-TV… Jag har nog inte sett så mycket hockey på många år som jag gjort senaste månaden.

HV71 har genom åren haft ett utbrett samarbete med Troja, något som HV71 hoppas kunna fortsätta ha.

– Vi vill fördjupa det samarbetet. Jag och ”Humlan” (Peter Hammarström, sportchef) ska åka till Ljungby nästa vecka för ett möte.

– Jag vet att Troja har en väldigt bra verksamhet. Jag ska inte sticka ut och säga att det är Sveriges bästa, men det är nog inte många som slår Troja på fingrarna där. Det gjorde att något av det första jag sa var att vi behövde ha Troja med oss på banan. Hur det sedan ska gå till har jag idag ingen aning om.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Mira Jungåker och Hilda Svensson är två av HV71:s största talanger.

Mira Jungåker, Hilda Svensson, Ida Henriksson, Mira Markström, Jenna Raunio var alla med i U18-VM. Som det ser ut idag tycks samtliga spela för HV71 kommande säsong även om det finns en viss tvekan kring Markström.

– Ida Henriksson kommer finnas med i organisationen. I vilken form vet jag inte riktigt ännu. Jag är mån om att ha henne hos oss på något sätt. En fantastisk människa och jätteduktig målvakt som jag lärt känna genom landslaget.

– Dom andra fyra är kvar, men Mira Markström står vid ett vägskäl vad hon ska välja (innebandy eller ishockey). Jag har pratat med henne och hon förstår, för sin egen skull, att hon måste ta ett beslut.

"Slipper kall korvstroganoff"

Vilka signaler har du fått av henne kring vilket val hon kommer göra?

– Inga alls.

Har ni några nya spelare som är klara och du kan presentera här och nu?

– Elin Svensson har skrivit på, vilket var viktigt för oss. Jag ser henne som ett lok i HV-tröjan. Jag tror vi kommer få en underskrift vilken dag som helst av Kajsa Armborg. Dom två pjäserna är jätteviktiga för oss.

Foto: Ronni Rönnkvist. Elin Svensson och Jenna Raunio.

Kommande säsong kliver Frölunda in i SDHL, vilket Uffe Hall tycker ska bli…

– Fantastiskt! Jätteroligt! Dels för att det är Frölunda, en storklubb som jag känner till helt okej.

– Jag tror det kommer vara bra för ligan att ha ett lag i göteborgstrakten på högsta nivån. Sedan inbillar jag mig att dom kommer dra publik. Dessutom är det nära för oss i HV71. Vi har bara två timmar till Göteborg och vi slipper kall korvstroganoff och okokt ris i en låda, skrattar Uffe Hall.

Vad personifierar ditt ledarskap?

– Tydlighet, kravställare, medmänsklighet.

Dottern Nicole stannar i Djurgården: “Pappas order…”

Kan du utveckla hur du menar?

– Man kan inte driva ett lag eller grupp på elitnivå med syftet att vinna utan kravställan. Det är lätt att sitta här över en kopp kaffe och säga att vi ska kravställa, men jag måste hitta gruppen. Hur ska jag ställa krav? Vilka krav kan jag ställa som passar mig? Vad måste jag lägga till och vad måste jag dra ifrån?

– För mig handlar det nu om att vara lyhörd, lyssna in, se, träffa tjejerna, lyssna vart dom står och utifrån det summera det hela.

– Sedan vill jag jobba utefter ramar. ”Försvarsspelet gör vi så här, i hemgångarna gör vi så här…” Där har vi ramar, men i dom ramarna är det fritt valt arbete. Vad är meningen med att utbilda spelare om dom inte får använda vad dom lärt sig? Jag förlitar mig på spelarnas yrkesskicklighet.

Din dotter, Nicole, spelade för Djurgården förra säsongen, är hon klar för HV71 nu?

– (Skratt) Nej, det är hon inte. Som det ser ut just nu, i talande stund, kommer hon vara kvar i Djurgården. Hon stormtrivs där och Djurgården har varit fantastiska mot henne. Djurgården har dessutom lite i bakvattnet hjälpt oss som familj då vi haft lite struligt.

– Jag högaktar Djurgården för det dom gjort för Nicole. Hon har haft en fantastisk utveckling och dom tror på henne. Pappas order är att hon ska spela kvar i Djurgården.

HV71 har spelat två SM-finalserien, när är det dags igen?

– Nja… Jag fick frågan av Jönköpingsposten om det skulle bli SM-guld den här säsongen ”Nej, så blir det inte”.

– Jag har treårskontrakt och vi ska bygga upp en verksamhet. Det vi ska göra den här säsongen är att sätta en grupp, jobba in det vi vill göra. Inte det jag vill göra utan det vi vill göra. Det måste få ta tid. Speciellt som vi jobbar med väldigt unga människor. Däremot har jag inte skrivit på för HV71 för att inte vinna, avslutar Uffe Hall.

