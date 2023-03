Devon Levi har varit en upphajpad talang för sin succé på JVM och college.

Nu kommer den 21-årige målvakten få göra NHL-debut när Buffalo Sabres möter New York Rangers natten mellan fredag och lördag.

För två veckor sedan skrev Devon Levi sitt första NHL-kontrat med Buffalo Sabres efter att ha spelat collegehockey i ett par säsonger.

21-åringen ser nu ut att kastas rakt in i hetluften. Efter att aldrig tidigare ha gjort en match inom den nordamerikanska proffshockeyn så kommer nu Levi slängas in direkt i NHL.

Buffalo Sabres bekräftar nämligen att målvaktstalangen kommer vakta kassen för sin NHL-debut när laget ställs mot New York Rangers natten mellan fredag och lördag.

– Det är riktigt häftigt. Jag har drömt om den här stunden hela mitt liv och nu är den äntligen här. Det känns stort. Jag är väldigt taggad på matchen, säger Levi själv.

