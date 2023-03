ANNONS

New York Islanders tog två viktiga poäng för att befästa sin plats i Stanley Cup-slutspelet i natt. Pierre Engvall sköt ett av målen när Islanders körde över New Jersey Devils med 5–1 – och slog därmed sin målbästa notering i NHL-karriären.

– Vår kedja har bra kemi, säger Engvall.

Pierre Engvall har haft en tämligen produktiv inledning på sin sejour i New York Islanders sedan trejden från Toronto Maple Leafs i slutet av februari. I Toronto snittade han 0,36 poäng per match, ett snitt som nu är uppe i ett poängsnitt på 0,54 poäng per match i New York Islanders.

I natt öppnade Engvall målskyttet i matchen som New York Islanders vann med 5–1 mot New Jersey Devils.

– Vår kedja (med Kyle Palmieri och Brock Nelson) har bra kemi. Vi jobbar hårt och hittar varandra. Det känns bra att spela med dem, säger Engvall i ett videoklipp på Islanders Twitter.

Slår sin målbästa notering

Islanders hittade därmed tillbaka till segerspåret efter att ha förlorat två matcher i helgen.

– Det var väldigt viktigt att studsa tillbaka på vinnarspåret igen. Det lyckades vi göra på ett bra sätt, säger Engvall.

Pierre Engvall har nu producerat totalt 27 poäng (16+11) på 69 matcher den här säsongen. Med nattens mål slog han sin målbästa notering under en och samma NHL-säsong, då han förra säsongen stod för 15 fullträffar med Toronto.

Islanders ligger alltjämt på den första wild card-platsen i öst med 85 inspelade poäng på 75 matcher. Laget har sex poäng ned till Florida nedanför slutspelsstrecket med sju matcher kvar att spela.

New York Islanders – New Jersey Devils 5–1 (1–0, 1–1, 3–0)

New York: Kyle Palmieri 2 (15), Pierre Engvall (16), Bo Horvat (37).

New Jersey: Erik Haula (9).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.