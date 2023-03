AIK-tränaren Anton Blomqvist anmäldes till disciplinnämnden efter att han uppmanat sitt lag att “spela fult” i förlustmatchen mot MoDo. Nu står det klart att Blomqvist slipper både avstängning och böter.

Enligt Lars Lindberg döms Anton Blomqvist av disciplinnämnden, men får mildast möjliga straff då han slipper både avstängning och böter för att i stället få en tillrättavisning.

Uppgifterna bekräftas av Hockeyallsvenskan.

“Vad som sagts är därmed oomstritt. Uttalandena är gjorda i ett sammanhang där de kunnat förväntas komma att uppmärksammas av allmänheten. Det som sägs innebär en uppmaning till regelöverträdelser och hör varken hemma inom ishockey eller någon annan sport. Uttalandet är direkt skadliga för sportens anseende och därför bestraffningsbart. Nämnden anser dock att uttalandet är av mindre allvarlig karaktär och att påföljden därför kan stanna vid en tillrättavisning att i framtiden följa gällande regelverk”, skriver disciplinnämnden i sitt beslut.

“Det kanske var ett mindre bra ordval”

Blomqvist anmäldes till disciplinnämnden under söndagsmorgonen efter att under lördagens match mot MoDo uppanat sina spelare att “spela fult” under den tredje perioden vid underläge 1–5.

“Everytime we can hit, we hit. We are problably not gonna win this game now. So lets play dirty. Spela fult, spela fult, men inga avstängningar. Spela fult, spela fult”, hördes han säga.

AIK-tränaren medgav efter matchen, som MoDo vann med 8–3, att han uttryckt sig klantigt.

– Det kanske var ett mindre bra ordval att säga att vi ska spela fult. Det var mer att vi skulle spela fysiskt och lite elakt. Kan vi hålla oss inom linjen men ändå spela på gränsen så ser jag gärna att vi gör det. Jag kunde säkert varit lite smartare, sade han i C More.

Disciplinnämndens beslut innebär att Blomqvist tillåts träna AIK i kvällens ödesmatch, där AIK måste vinna för att hålla kvartsfinalserien mot MoDo vid liv. Örnsköldsvikslaget leder matchserien med 3–2 i matcher.

