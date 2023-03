Philadelphia Flyers plockade över Emil Andrae efter att HV71:s säsong tog slut. Nu har 21-åringen skrivit kontrakt med NHL-klubben.

Emil Andrae har fått en smakstart på karriären i Nordamerika med en assist i båda av sina första matcher. Svensken åkte över direkt efter att säsongen med HV71 var slut. Där har han då spelat två matcher och gjort två assist på ett try out-kontrakt med AHL-laget Lehigh Valley Phantoms.

Nu har Philadelphia Flyers också valt att skriva kontrakt med sin backtalang. Parterna har kommit överens om ett tre år långt rookiekontrakt.

OFFICIAL: We have signed defenseman @EmilAndrae11 to a three-year entry-level contract beginning with the 2023-24 season. #FueledByPhilly https://t.co/EN8bUFFXh9