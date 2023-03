Tingsryds AIF är klara för spel i HockeyAllsvenskan även nästa säsong medan Västervik åker ner till Hockeyettan.

Det står klart efter kvällens resultatet då Tingsryd vinner den sjätte kvalmatchen med 2-0 och tar hem serien med 4-2 i matcher.

– Det är den bästa känslan som finns just nu, säger målvakten Tomas Rydén till C More.

Tingsryd skaffade sig chansen att avgöra kvalserien i kväll efter att ha vunnit den femte matchen med 4-0 i onsdags. Västervik spelade då för sin överlevnad hemma i Plivit Arena.

Det blev en mållös första period men i den andra perioden hettade matchen till – och då kom även målen.

Efter 32:39 minuters spel spräcktes nollan och det var bortalaget Tingsryd som tog ledningen då Felix Olsson satte 0-1 efter assist av Ludvig Levinsson. Sex minuter senare utökades ledningen då lagkaptenen Daniel Öhrn klev fram för TAIF och skickade in 0-2 bakom målvakten Emil Kruse.

– Det var väldigt skönt såklart. Vi har spelat lite upp och ner men vi är bättre här i slutet på andra. Vi ska fortsätta spela och få upp spelet för att skapa lägen på dem, säger Öhrn till C More.

Håller sin tredje (!) nolla i kvalet

Västervik hade dock fortsatt väldigt svårt att göra mål i serien då nollan var intakt efter två perioder.

– Det är bara att gå ut och köra. Vi har ingenting att förlora nu. Vi måste framåt och göra mål. Det är inga konstigheter, bara gå framåt och köra, säger lagkaptenen Erik Gustafsson.

Västervik jagade för en reducering men fick sedan en smäll i jakten då Carl-Henrik Edwardsson fick matchstraff för en tackling i huvudet på Felix Olsson. Tingsryds Olsson föll till isen otäckt efter smällen och fick hjälpas av isen.

Tingsryd fick spela fem minuter i powerplay men gjorde inga mål. Därefter inledde Västervik sin jakt igen men lyckades inte göra något mål. Tomas Rydén spelade bra mellan stolparna och håller sin tredje nolla i serien och blir en av de stora hjältarna.

Tingsryd säkrar därmed det allsvenska kontraktet och är kvar i ligan 2023/24. För Västervik är dock deras tid i HockeyAllsvenskan slut för den här gången efter sju raka säsonger i andraligan. För deras del väntar nu spel i Hockeyettan nästa säsong.

Västervik – Tingsryd 0–2 (0-0,0-2,0-0)

Västervik: –

Tingsryd: Felix Olsson, Daniel Öhrn.

Tingsryd vinner 4-2 i matcher.

