Det såg illa ut för Skellefteå då de låg under med 0-2.

Men favoriterna reste sig och vann med 3-2 efter Filip Sandbergs mål i sudden death.

– Jag tycker vi är värda att vinna, säger Sandberg till C More.

Skellefteå stod för en riktigt stark grundserie, kom tvåa i tabellen och lyftes sedan fram som en av de främsta guldkandidaterna inför SM-slutspelet.

Men i kvällens femte kvartsfinal mot Rögle var de illa ute. Skåningarna hade nämligen tagit ledningen med 2-0 och kunde då skaffa sig matchboll i serien. Då vaknade dock Skellefteå till liv i tredje perioden och kvitterade innan Filip Sandberg blev hjälte med sitt 3-2-mål i förlängningen.

Linus Söderström var tillbaka i Skellefteås mål efter att ha blivit satt på bänken i förra matchen. Rögle hade inte gjort mål på Söderström på över två matchers tid men i slutet av den första perioden lyckades de till slut på hål på Honken Trophy-vinnaren. Anton Bengtsson satte 0-1 i powerplay efter fint passningsspel.

I början av den andra perioden skulle Rögles läge sedan bli ännu bättre. Simon Hjalmarsson sköt nämligen ett skott från långt avstånd som letade sig ända in i nät. Det var stor trafik mellan Hjalmarsson och målet men på något sätt tog sig pucken igenom och Söderström kunde inte göra någonting då han var skymd.

Skellefteå kom tillbaka efter stark tredje

Skellefteå pressade sedan på rejält och vann skotten stort i andra perioden men Christoffer Rifalk höll tätt för att se till att 0-2 stod sig efter 40 spelade minuter.

Åtta minuter in i den tredje perioden kunde Skellefteå dock till slut spräcka Rifalks nolla när Albin Sundsvik klev fram i boxplay och gjorde 1-2. Det är hans tredje mål i slutspelet.

Bara några minuter efter 1-2-målet kom också 2-2. Första målet kom i boxplay och då kom självklart det andra målet i powerplay. Jonathan Pudas skickade iväg ett skott som gick hela vägen in i målet och då exploderade arenan i ett stort jubel. Pudas kvitterade alltså matchen med sitt första mål i slutspelet.

Det blev inga fler mål utan därmed väntade förlängning.

– Det är en bra tredje och nu ska vi fortsätta så i sudden. Vi kliver fram och visar lite "håll käften-attityd" här, säger Pudas till C More.

Skellefteå kvitterar! Pudas väcker publiken i Skellefteå 🏒🚨 pic.twitter.com/pC8BhsaHI7 — C More Hockey (@cmorehockey) March 24, 2023

Sandberg avgör i förlängningen

Sudden death väntade för första gången i serien mellan de här lagen och det blev tajt och tätt i fjärde perioden.

Efter nästan halva perioden kom dock avgörandet.

Joakim Lindström har pucken i hörnet och skickade in en läcker passning till Filip Sandberg som höll sig framme och sköt in det vinnande 3-2-målet.

– Jätteskönt. Otroligt starkt att komma tillbaka i tredje och sedan fortsätter vi sedan bara rida på den vågen i fjärde. Jag tycker vi är värda att vinna efter den tredje perioden, säger Sandberg efteråt.

Vilken megavändning! Filip Sandberg slår in passningen från Lindström och Skellefteå skaffar sig matchboll mot Rögle 🔥 pic.twitter.com/7Cy3LCVw7q — C More Hockey (@cmorehockey) March 24, 2023

Skellefteå leder nu serien med 3-2 i matcher och har chansen att säkra avancemang till semifinal vid seger på söndag.

Skellefteå – Rögle 3–2 OT (0-1,0-1,2-0,1-0)

Skellefteå: Albin Sundsvik, Jonathan Pudas, Filip Sandberg.

Rögle: Anton Bengtsson, Simon Hjalmarsson.

Skellefteå leder med 3-2 i matcher.

