Djurgården säkrar avancemang till semifinal i det allsvenska slutspelet.

Det blev seger 6-3 i kvällens match och 4-0 i matcher – för BIK Karlskoga är därmed säsongen över.

– Det känns väldigt bra. Det känns tryggt i laget, vi spelar bra och det känns väldigt bra att gå vidare, säger Jonathan Lekkerimäki till C More.

Djurgården hade skaffat sig ett drömläge i kvartsfinalen mot BIK Karlskoga då de tagit ledningen med 3-0 i matcher och hade alltså fyra matchbollar.

De behövde dock bara en chans för att stänga serien.

DIF vinner nämligen kvällens match mot Karlskoga med 6-3 och går vidare till semifinal med 4-0 i matcher.

Det dröjde inte länge innan det första målet i matchen kom då junioren Liam Öhgren gav Djurgården ledningen redan inom de tre första minuterna men BIK skulle vända på tillställningen.

David Lilja satte 1-1 i powerplay och strax därefter kom även 2-1. Åke Stakkestad fick flera chanser att slå in pucken och på tredje försöket gick pucken in bakom Carl Lindbom och Karlskoga tog ledningen i matchen där det blivit tre mål på de sju första minuterna.

Djurgården hade sedan chansen att göra 2-2 då de fick ett straffslag men Olle Liss fick inte in pucken bakom Marcus Hellgren Smed. Bara ett par minuter senare kom dock kvitteringen ändå när Linus Klasen satte sitt första mål i slutspelet för att utjämna innan första periodens slut.

– Vi kommer ut starkt. Starten är enormt viktig och jag tycker vi gör det bra. Vi måste fortsätta så, säger Öhgren till C More i pausen.

Juniorerna ledde vägen

I början av den andra perioden tog Djurgården återigen ledningen när Emil Berglund satte 2-3. DIF var även det bättre laget i mittperioden men det blev inga fler mål.

Karlskoga var då missnöjda över hur spelet såg ut.

– Vi är inte alls lika bra i första. Vi får för många långa byten på oss i egen zon. Det blir jobbigt då. Vi har lägen för att göra mål men vi måste ge oss själva chansen att komma till de här lägena. Det är alldeles för mycket pucktapp. Vi måste våga men vi måste ge oss själva möjligheten, säger lagkaptenen Gustaf Franzén.

BIK gav dock inte upp utan i tredje perioden fick de in en kvittering bakom Lindbom då David Lilja satte 3-3 i powerplay med sitt andra mål i matchen. Djurgården kom dock tillbaka. Åtta minuter in i perioden klev Jonathan Lekkerimäki fram och sköt in 3-4. Det blev också avgörande.

Karlskoga pushade för att förlänga sin säsong – men det räckte inte hela vägen. Djurgården höll tätt och vinner matchen med 6-3 efter att Liam Öhgren och David Blomgren gjort mål i tom kasse och tar hem serien med 4-0 i matcher.

Karlskoga – Djurgården 3–6 (2-2,0-1,1-3)

Karlskoga: David Lilja 2, Åke Stakkestad.

Djurgården: Liam Öhgren 2, Linus Klasen, Emil Berglund, Jonathan Lekkerimäki, David Blomgren.

Djurgården vidare med 4-0 i matcher.

