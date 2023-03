Det urartade ett större slagsmål i kvartsfinalen mellan Växjö och Luleå.

Efteråt fick Luleås Leo Komarov matchstraff för ‘fighting’ efter att ha delat ut flera slag på en liggandes Glenn Gustafsson.

– Märkligt beteende. Att bara åka och puckla på någon så där utan anledning, säger C Mores expert Staffan Kronwall.

Det blev heta känslor i kvällens kvartsfinal mellan Växjö och Luleå.

I den andra perioden urartade ett större slagsmål där Leo Komarov var i händelsernas centrum. Komarov ilsknade till rejält på Växjös Glenn Gustafsson och började dela ut flera slag mot Gustafsson. Även när Växjöforwarden låg ner på isen så fortsatte Komarov att måtta slag mot Gustafsson.

Det ledde till att finländaren fick matchstraff och efteråt kritiserades Komarov av C More-experten Staffan Kronwall.

– Märkligt beteende. Att bara åka och puckla på någon så där utan anledning. Det är inte rätt sätt. Han försöker väcka laget och få något att hända. Det gillar jag inte, säger Kronwall i C More.

Gurgel i Växjö i slutet av andra och färdigspelat för Leo Komarov! pic.twitter.com/9nwDZNPF56 — C More Hockey (@cmorehockey) March 20, 2023

“Tycker det är horribelt”

Luleås forward Brendan Shinnimin var märkbart irriterad i pausen efter matchstraffet och utvisningarna.

– Vi spelar mot två lag i kväll. Det är inget vi kan kontrollera så vi kan inte fokusera på det. Vi hade allt momentum där och… sedan händer det där. Jag tycker det är horribelt, sade Shinnimin till C More.

Glenn Gustafsson var däremot helt oförstående varför Leo Komarov blev så arg på just honom.

– Jag ser att han tar tag i "Kjelle" (Joel Kellman) och sen försökte jag gå in och skydda honom. Jag förstår att han (Leo Komarov) försvarar sig själv men kanske inte när någon ligger ner, säger Växjös Glenn Gustafsson i C More.

Luleå var sedan oerhört irriterade på domarna i tredje perioden och tränaren Thomas Berglund fick bland annat lämna båset efter att ha riktat stor ilska och skrikit mot domarna.

Matchen då?

Jo, det var jämnt i matchen innan Luleå drog på sig två utvisningar i mitten av andra perioden. Växjö gick då upp till en 3-1-ledning och i den tredje perioden fortsatte målen trilla in. När Luleå drog på sig utvisningar både för regelvridningar samt att de skrek på domarna så fortsatte Växjö göra mål.

Till slut skrevs segersiffrorna till 7-2 och Växjö leder därmed kvartsfinalserien med 2-1 i matcher.

Växjö – Luleå 7–2 (0-0,3-1,4-1)

Växjö: Hardy Häman Aktell, Tobias Rieder, Kalle Kossila, Robert Rosén, Joachim Blichfeld, Jayden Halbgewachs, Joel Persson.

Luleå: Brendan Shinnimin, Julius Honka.

Växjö leder serien med 2-1 i matcher.

