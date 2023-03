Frölunda studsade tillbaka i kvartsfinalserien mot rivalen Färjestad.

Den stora hjälten: Loui Eriksson.

– Det var skönt att se den gå in, säger Eriksson till C More sitt avgörande mål i 3–2-vinsten.

I det första mötet mellan rivalerna Färjestad och Frölunda var det en knätackling och matchstraff på Andreas Borgman som gjorde att Färjestad kunde vinna 3–2 och ta det första initiativet i kvartsfinalserien.

I dagens retur i Göteborg var det Frölundas tur att få en fördel av utvisningarna. Men framförallt var det en 37-årig Loui Eriksson som klev fram och blev stor hjälte för sitt lag. Den rutinerade forwarden stod nämligen för två mål, varav det sista ett 3–2-avgörande.

– Jag hade ett ganska långt byte och försökte bara hålla mig framför mål. Jag ser att pucken kommer mot mål och försöker bara få ner klubban. Det var skönt att se den gå in, säger Eriksson till C More om sitt avgörande mål.

Frustrerat efter första: “Kan mycket bättre”

Färjestad hade tagit initiativet i matchen och Max Friberg utryckte sin frustration i den första periodpausen.

– Vi kan mycket bättre. Vi måste släppa ner axlarna och spela större med pucken. Vi skvätter runt den och försöker bara bli av med den hela tiden, säger Friberg till C More.

Till slut släpptes Frölunda in i matchen genom utvisningar.

– Riktigt bra först, till utvisningen kommer. Vi får pucken några gånger och försöker skicka iväg den, men de har lite tur och får tillbaka den ändå. Sen tappar vi lite tålamod, vi måste skärpa oss, säger Färjestadkaptenen Linus Johansson till C More efter den andra perioden där Frölunda vänt matchen från 0–1 till 2–1, där det första kom i just powerplay.

Målen i den andra perioden blev en vändning för Frölunda. Trots att man inte lyckades näta på sina andra powerplay-chanser i den tredje och att det till slut kom en kvittering, dog man det längsta strået.

Loui Eriksson skickade nämligen in 3–2 för sitt Frölunda och Göteborgarna fortsatte mala på. När sista signalen ljöd hade man nämligen skjutit hela 45 skott.

Hjälten kunde blivit syndabock

Mot slutet av matchen var det däremot lite darr på ribban. Hjälten, Loui Eriksson tog nämligen en onödig utvisning i ren ilska med knappa två minuter kvar. Det hela ordnade sig till slut för hemmalaget och Eriksson kunde pusta ut.

– De löste det bra för mig, så det var skönt att se, säger han till C More.

