Han har gjort sju mål mot Djurgården under säsongen. Men i första kvartsfinalmötet avväpnades Jesper Kokkonen och Stockholmarna tog en 4–1-vinst.

– Vi hade bud på fler, men vi får nöja oss, säger Linus Klasen till C More.

Karlskoga fick ett oväntat motstånd i Djurgården när Mora istället valde Södertälje - och menade att man tog med sig energi från det in i kvartsfinalmötet.

– Det är en härlig utmaning. Stora starka Djurgården. Vi är väl lite underdogs. Vi får lite energi av det. Att de inte vågar möta oss, sade Jesper Kokkonen till C More.

Mycket av snacket inför hade handlat om just Kokkonen som under säsongen varit den som gjort överlägset flest mål mot Stockholmarna (7). Men när matchen väl var igång fick Kokkonen och Karlskoga det svårt att få igång sitt spel.

Sänktes av utvisningarna

Djurgården tog en tidig ledning och hade i ett stökigt möte ett litet övertag. Mycket tack vare att Karlskoga spelade bort sig själva genom att ta en rad utvisningar. Både 2–1 och 3–1 i den tredje perioden kom i just powerplay för hemmalaget.

Karlskoga som hade tappat nyckelspelaren Henrik Larsson under matchen, hade en rejäl uppförsbacken framför sig.

Vid det läget i matchen hade lagen tillsammans tagit totalt 30 utvisningsminuter. Både perioderna hade avslutats med rejäla bråk efter domarens signal och inför den tredje var det en positiv lagkapten som pratade om vad som behövde göras.

– Vi måste få pucken mer bakom dem. Annars är det bara att behålla temperaturen där ute. Det är 20 minuter kvar och vi har bra energi, säger Gustaf Franzén till C More.

Djurgården satte sedan 4–1 i tom bur och avslutade därmed mötet helt och hållet.

– Vi hade bud på fler, men vi får nöja oss. Vi spelar alla hårt och följer vår plan. Sen gasar vi och tar de lägen som ges. Sen är vi riktigt farliga i powerplay, säger Linus Klasen till C More efter matchen.