Emil Heineman lämnar Leksand.

Det bekräftar talangen själv på Instagram.

“Tack Leksands IF för 18 fantastiska år!”, skriver han.

Inför årets säsong stack Emil Heineman över till Nordamerika och var nära att ta en plats i NHL hos Montréal Canadiens. En olycklig skada satte dock stopp för NHL-chansen och efter det lånades han hem till Leksand i SHL.

Tidigare i veckan tog dock säsongen slut för Leksand på ett snöpligt sätt då de förlorade den andra raka hemmamatchen mot Rögle och blev det första laget i SHL:s historia att åka ut ur åttondelsfinal efter att ha vunnit den första matchen i serien.

Det ser också ut att bli Emil Heinemans sista tid i Leksand – åtminstone för den här gången.

På Instagram bekräftar nämligen 21-åringen att han lämnar LIF.

"Tack Leksands IF för 18 fantastiska år! På återseende💙🤍", skriver han i ett inlägg.

Emil Heineman förväntas åka över till Kanada och avsluta säsongen i Nordamerika hos Montréal Canadiens eller farmarlaget Laval Rocket. Detta har dock ännu inte bekräftats av klubben än. Forwardstalangen satsar sedan på att slå in sig i Montréals lag nästa säsong där han har kontrakt med NHL-klubben till 2025.

I expect that Emil Heineman will go to Laval and join the team for the rest of the season as Leksand has been knocked out of the playoffs. #Habs #GoRocket