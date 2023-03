Ludwig Blomstrand ser ut att finnas tillgänglig på marknaden.

Enligt tjeckiska sajten iSport kommer svensken nämligen lämna sin klubb HC Plzeň.

Tidigare i veckan tog säsongen slut för HC Plzeň efter att laget förlorat i åttondelsfinalen mot Liberec och det blev därmed ett tidigt uttåg för svenske Ludwig Blomstrand och resten av laget.

Vad som händer med Blomstrands framtid har varit oklart ett tag eftersom han har utgående kontrakt med den tjeckiska klubben.

Nu uppger dock initierade sajten iSport att det inte blir någon fortsättning i Plzeň för svensken som i stället kommer att lämna klubben när hans kontrakt löper ut. Det är oklart var karriären fortsätter för den målfarlige forwarden.

Den nyblivna 30-åringen har tillbringat två säsonger i Plzeň där han gjorde succé med 22 mål och 36 poäng på 51 matcher under sin första säsong. Under årets säsong har Blomstrand dock haft det tuffare och har varit skadedrabbad vilket gjort att han landat in på 14 poäng på 35 matcher.

Tidigare i sin karriär har Ludwig Blomstrand spelat 28 SHL-matcher och 238 matcher i HockeyAllsvenskan. Hans bästa tid kom då han spelade i Södertälje och gjorde 28 mål och 50 poäng på 49 matcher i HockeyAllsvenskan säsongen 2019/20.

TV: Henrik Lundqvist om Binningtons agerande