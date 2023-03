Malmö skaffar sig en stor fördel i ångestkvalet mot Brynäs.

De vände 0-2-underläge för seger 5-2 och leder nu med 2-0 i matcher.

Brynäs är därmed rejält illa ute.

– Det finns ingenting i spelet som tyder på att Brynäs kommer vinna ens en match, säger C More-experten Staffan Kronwall.

Malmö hade skaffat sig en fördel i ångestkvalet mot Brynäs efter att ha vunnit den första matchen i Gävle med 5-2 och under torsdagskvällen hade skåningarna chansen att skaffa sig en 2-0-ledning i matcher.

Något de också klarade av efter att ha vunnit med 5-2 i kvällens match för att ge sig själva en stor fördel i serien.

Det blev en riktig rivstart på matchen då Brynäs fick en till synes perfekt start på matchen. Redan efter 2:38 minuter spelat så kom nämligen 0-1 då Greg Scott satte matchens första mål, precis som han gjorde i första kvalmatchen. Bara tre minuter senare kom även 0-2 då Johan Larsson höll sig framme, plockade upp en lös puck och stötte in returen för att utöka ledningen.

Malmö kom dock tillbaka in i matchen direkt. Bara dryga minuten efter 0-2-målet kunde hemmalaget nämligen reducera då Matias Lassen blev målskytt. Innan halva perioden var spelad kom även kvitteringen då Lukas Wernblom kom i ett fritt läge och lade in 2-2-målet. Det hade alltså gjorts fyra mål på de första tio minuterna i matchen men 2-2 stod sig sedan perioden ut.

Vilken rysare! 😬 Malmö svarar direkt efter Brynäs drömstart! pic.twitter.com/d5apjqla85 — C More Hockey (@cmorehockey) March 16, 2023

Wernbloms islossning: “Skönt”

Lukas Wernblom gjorde inte ett enda mål för Malmö i grundserien men målet i kvällens match innebär att han nu har tre fullträffar på två kvalmatcher.

– Det är skönt att de trillar in, det är bara att jobba vidare. Jag vet inte ens själv vad som ligger bakom det, säger Wernblom till C More och fortsätter:

– Vi spelar sådär, inte alls lika bra som vi avslutade där uppe. Vi ska höja oss nu i andra.

I den andra perioden tog sedan Malmö över matchbilden och satte hård press ner mot Anders Lindbäck som vaktade Brynäskassen. Efter att ha kontrollerat spelat nästan konstant i 17 minuter så fick till slut Malmö även utdelning. Adam Ollas Mattsson fullbordade vändningen genom att skicka in 3-2.

Malmö vann skotten med hela 11-1 i mittperioden och hade också ledningen inför den tredje.

– De trycker på men jag tycker ändå att vi behåller tålamodet i egen zon trots att vi får många långa byten. När vi väl försvarar oss så gör vi det ändå bra tycker jag, säger Brynäsbacken Johannes Kinnvall i pausen.

Sylvegård satte spiken i kistan

Det blev sedan jämnt i den tredje perioden men när Malmö fick chansen att spela powerplay efter åtta minuter och då utökades även ledningen.

Marcus Sylvegård var tveksam till om hans ens skulle spela i kvällens match efter att ha åkt på en smäll i första kvalmatchen. I kvällens match var det då lillebror Sylvegård som klev fram och satte 4-2 för att ge hemmalaget en stor fördel i matchen.

Strax därefter fick Brynäs chansen att spela fem-mot-tre och fick då en gratischans att komma tillbaka in i matchen. De lyckades dock inte göra mål utan Malmö höll undan för att behålla sin tvåmålsledning.

Brynäs tog sedan ut målvakten men det ville sig inte bättre utan att Malmö kunde punkterade matchen totalt. 18-årige Anton Wahlberg satte 5-2 i tom kasse för att säkra att Malmö vinner andra raka kvalmatchen.

Malmö leder nu serien med 2-0 i matcher och har en stor fördel i serien medan Brynäs är rejält illa ute och måste nu vinna fyra av fem möjliga matcher för att behålla sin SHL-plats.

– Jag vill påstå att någon av Brynäs målvakter måste stjäla en match och helst på lördag för att väcka liv i serien. Det finns ingenting i spelet som tyder på att Brynäs kommer vinna ens en match, tycker jag. Det är många i Malmö man kan berömma, men inte så många i Brynäs. Det är inte tillräckligt, säger C More-experten Staffan Kronwall.

Malmö – Brynäs 5–2 (2-2,1-0,2-0)

Malmö: Matias Lassen, Lukas Wernblom, Adam Ollas Mattsson, Marcus Sylvegård, Anton Wahlberg.

Brynäs: Greg Scott, Johan Larsson.

Malmö leder serien med 2-0 i matcher.

TV: Dahlin gästar Skinners komiska show