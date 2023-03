Oskarshamn fick en tung start på det avgörandet åttondelsmötet med Luleå.

En fladdrande puck från mittzon letade sig hela vägen in i Tim Juels bur.

– Ett av de märkligaste hockeymål man sett på ett tag, säger C Mores kommentator Lena Sundqvist.

Oskarshamn tvingade fram ett tredje och avgörande möte i åttondelsfinalen mot Luleå, men när pucken väl var släppt i kvällens möte blev det en rejäl mardrömsstart.

Med dryga sex minuter spelade stod nämligen Tim Juel för en jättetavla. Burväktaren som imponerat under säsongen fick nämligen ett skott mot sig från mittzonen och kunde inte få ordning på skydden och ställa sig i vägen. Den trillade därmed hela vägen in i den egna buren och en förvånad Juhani Tyrväinen fick jubla över 1–0 till sitt Luleå.

– Det det är är en mardröm för en målvakt, säger C Mores expert Sanny Lindström.

Men att det var en målvaktstavla höll inte Niklas Wikegård med om i sändningen.

– Jobbigt mål. Målvaktstavla? Nja, säger Wikegård.

Tyrväinen skickar in 1-0 efter dundertavla 🖼️💥 pic.twitter.com/CK1mexv4Xw — C More Hockey (@cmorehockey) March 14, 2023

Oskarshamn jobbade sig sedan tillbaka in i matchen och efter att Tim Juel fått göra några räddningar kvitterade man även genom Antti Suomela.

1–1 var även siffrorna in i periodpausen.

– Vi började bra. Ganska lyckligt mål, men jag tar det, säger Tyrväinen till C More.

Matchen pågår.

