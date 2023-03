Efter en andra raka förlängning har Luleå nu vänt säsongen och tagit sig till kvartsfinal.

Den stora hjälten i 3–2-matchen: ovana målskytten Joonas Rask.

– Det är en bra känsla efter den tuffa grundserien, säger Rask till C more.

Med en kvartsfinalplats i potten klev Oskarshamn och Luleå ut på isen i Be-Ge Hockey Center och bjöd återigen på ett spännande möte. Ett möte som bjöd både på ilska, uppgivenhet, förlängning och till slut även ett jubel.

Luleå säkrade till slut avancemanget och avslutade Oskarshamns succésäsong.

“Många tveksamma domslut”

Mycket av förhandssnacket hade handlat om Patrik Karlkvist status och huruvida han skulle kunna medverka eller inte. Till slut spelade stjärnan trots oro efter skotten han fick mot huvudet i det andra mötet.

– Det skadar oss inte direkt. Alla vet hur bra spelare det är. Det är klart att det är en viktig nyckel, men man spelar med det man har. Nu har vi honom med oss, så det är bra, säger Oskarshamnstränaren Martin Filander till C More inför.

Men när matchen drog igång var det istället Tim Juel som blev förgrundsfigur med en jättetavla i första perioden.

Till slut åt sig Oskarshamn in i mötet och kvitterade i powerplay. Luleås utvisning var den första av två i perioden och i pausen utryckte tränaren Thomas Berglund sin frustration.

– Vi måste fokusera på vårt spel. Det är mycket fokus på domarna. Många tveksamma domslut emot oss, men vi måste fokusera på på vad vi ska göra. Det gäller att spela spelet och inte tänka på det, säger “Bulan” till C More.

I den andra perioden tog Luleå ledningen efter en tilltrasslad situation där till slut Erik Gustafsson hoppade in för att spela powerplay när tränarna inte fick ordning på formationerna - och gjorde mål.

– Jag får skylle på ”Bulan” och Stridh där. Antingen är det ett genidrag eller… jag vet inte. Jag tror det var tre spelare på isen innan jag fick hoppa in, men det gick ju bra, säger Gustafsson till C More.

Hyllar poängspelarna: “Bland de bästa jag mött”

Luleå fick chansen att utöka flera gånger om i den tredje perioden när Oskarshamn tog utvisningar. Men till slut var det precis som i den andra mötet Ahti Oksanen som kvitterade och tvingade fram en förlängning.

Men till skillnad från förra gången var det nu Luleå som drog det längsta strået och avgjorde till 3–2 genom den ovana målskytten Joonas Rask, assisterad av Niklas Olausson.

– Deras förstakedja är bland de bästa jag mött. Det är en ruggig lina. Jag tror att de gör alla målen. Men det är en lagsport och vi hittar sätt att vinna. Om något lag ska gå vidare så är det vi, säger Olausson till C More efter matchen.

Luleås kvartsfinalmotstånd kommer att bli Växjö.

