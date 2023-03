Michelle Karvinen klev fram med två mål och Hanna Olsson hade två assist och ett mål i Frölundas 4-1-seger mot AIK. Nu stormar göteborgarna mot en SDHL-plats.

Frölunda ställdes för första gången någonsin mot SDHL-motstånd när AIK väntade i kvalserien till SDHL.

Hemma i Frölundaborg framför drygt 900 åskådare visade de att de är på riktigt. Tidigt i matchen prickade Michelle Karvinen in matchens första mål. AIK fick sedan in en reducering i den andra perioden via Aino Karppinen.

Stjärnan Karvinen gjorde då sitt andra mål i matchen för att återta ledningen åt Frölunda. Båda målen assisterades av Hanna Olsson.

Leder serien

Olsson gjorde sedan själv 3-1 i början av den tredje perioden. När sedan Lauren Mac Innis gjorde 4-1 med två minuter kvar var segern cementerad.

När alla lag i serien har spelat två matcher har Frölunda nu sex poäng, AIK tre och Skellefteå noll.

