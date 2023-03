Brynäs drog på beslutet in i det sista. Men två dagar innan kvalspelet mot Malmö ska dra igång kom beslutet att Mikko Manner sparkas. I en lång intervju med hockeysverige.se förklarar klubbdirektören Håkan Svedman beslutet.

– Vi saknar inte förtroende för Mikko, men vi väljer en annan lösning, säger han.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Mikko Manner “överlevde” längre på tränarposten än hans föregångare Roger Melin, Tommy Sjödin Magnus Sundquist och Peter Andersson, samt de tillfälliga huvudtränarna Ove Molin och Josef Boumedienne. Men efter två hela grundserier får Manner nu sparken inför kvalspelet mot Malmö.

Beskedet fattades på söndagen. Manner och hans assisterande tränare Ari-Pekka Pajuluoma och Kalle Kaskinen får sparken och ersätts av Ove Molin, Jörgen Sundquist och Anders “Masken” Carlsson. Tre Brynäsikoner med många år i klubben. Molin jobbade redan i klubben som spelarutvecklare, och hoppade in som huvudtränare redan för några år sedan då Magnus Sundquist fick sparken.

För hockeysverige.se berättar klubbdirektören Håkan Svedman om faktorerna bakom tränarförändringen.

Till att börja med: Hur mår du efter att ha fattat ett sådant här beslut?

– Det har varit en av mina jobbigare dagar som ledare. Jag har varit ledare i 20 år och det här är ett av de tuffare beslut jag tagit. Det var ett svårt beslut, det är människor det handlar om, och jag har hela tiden pratat om vikten av kontinuitet. Och det står jag fast vid. Samtidigt kom det till en punkt att vi kände att det här var för föreningens bästa. Därför gjorde vi förändringen.

När fick Mikko Manner beskedet?

– Tränarna fick beskedet på morgonen.

Hur tog de emot beskedet?

– Med besvikelse. Alla tre har gett sin själ och sitt hjärta. De var klart förberedda på att leda laget i ett kvalspel. Jag har djup förståelse för deras besvikelse. Det var ett tråkigt och jobbigt, men också ett respektfullt och bra, samtal. De önskade oss lycka till framöver.

Mikko Manner. Foto: Bildbyrån.

“Trodde vi skulle reda ut det”

Du och sportchefen Johan Alcén har hela tiden sagt att planen varit att Mikko Manner skulle vara kvar som huvudtränare. Vad har hänt de senaste dagarna som gjort att det förändrats?

– Det är riktigt. Jag svarade på frågor så sent som i torsdags och sa att jag har förtroende för Mikko och att planen är att han skulle leda oss. Sen sa jag samtidigt att vi hade en process och samlade in kunskap inför kvalserien. Vi landade i slutändan vid det här.

– Det handlar inte om att vi saknar förtroende för Mikko, men vi väljer en annan lösning för bästa möjliga förutsättningar för att klara oss kvar i SHL.

– Vi trodde vi skulle reda ut det här, ända tills vi förlorade mot Timrå (i tisdags). Det sämsta man kan göra är ett fatta ett förhastat beslut, så det här beslutet är noga genomtänkt. Då får det styra mer än tidsaspekten. Sen kan det vara fel beslut.

Vad har den här tränarstaben saknat?

– Det är tre oerhört skickliga hockeytränare, som satt ett spelsätt som spelarna köpt in på. Men vi kände efter matchen mot Växjö (förlust 0-5) att det började växa fram att vi kanske behövde en ny energi i laget. En ny röst, några nya budskap… Det handlar om det, och inte om ett missnöje mot Mikko Manner.

Varför föll valet på Ove Molin? Handlar det om att han redan jobbade i klubben och var en smidig lösning?

– Nej, det hänger ihop med det jag sa tidigare: Att vi har ett spelsystem, ett spelsätt och en tro på det vi håller på med. Ove har varit nära staben i sin roll som spelarutvecklare och har en nära relation till spelarna. Han tror också på samma spelsätt. Det är viktigt att bibehålla det som varit bra, samtidigt som vi nu får in en ny energi i båset och i omklädningsrummet. Sen lägger inte jag mig i några eventuella taktikjusteringar.

Jörgen Sundquist och “Masken” Carlsson har inte varit tränare på någon hög nivå. Hur kom ni fram till att de skulle komma in som assisterande tränare?

– Det beslutet har tagits i samråd med Ove. Vi har valt att gå på personer med ett enormt Brynäshjärta, och som är stabila och trygga människor som vi kan lita på fullt ut. De har lite olika erfarenheter och kunskaper med sig in. Det kommer bli ett mentalt spel, ett spel om energi och då tycker vi att de tre blir en bra kombination.

De fattade beslutet

Det är du som uttalar dig på hemsidan, och du som gör intervjun nu. Hur delaktiga har spelargruppen och sportchefen Johan Alcén varit i beslutet?

– Det är Johan och jag som jobbat tillsammans med det här. Vi får stå som huvudansvariga för beslutet. Men vi har också en enad styrelse bakom beslutet.

– I en sådan här utvärdering som vi haft lyssnar man av med alla, allt från läkare till massör och spelare, och skapar en samlad bild. Men det är Johan och jag som föreslagit det här för styrelsen och fått mandat att fatta beslutet.

Svedman och Alcén. Foto: Bildbyrån.

Ni hade in i det sista chansen att undvika kval och förlängde tidigare under säsongen med Mikko Manner. Om ni hade slutat tolva, hade ni då helt plötsligt varit nöjda med honom? Är det just faktumet att ni hamnar i kvalspel som gör att ni fattar det här beslutet?

– Det är en oerhört hypotetisk fråga. Den här säsongen har inte blivit så som vi ville, och det har växt fram under året. Oavsett den här situationen vi är i nu hade vi gjort en rejäl utvärdering om vad som behövs i Brynäs för att vi ska få en bättre situation till nästa säsong.

– Sen kom de här nya förutsättningarna. Eftersom förtroendet funnits för ledarstaben hoppades vi in i det sista att vi skulle reda ut det här. Sen kom en helt ny situation med ett stundande kvalspel, och då fattar vi det här beslutet. Men vi hade gjort en utvärdering efter säsongen, oavsett om vi spelat kval eller inte.

“Brinner för kontinuitet”

Hur länge är det hållbart att Brynäs lösning hela tiden är att sparka tränaren?

– Det är min största besvikelse i det här. Jag brinner för kontinuitet och har sagt i möten med partners, medlemmar och media att kontinuitet är det viktigaste för den här föreningen. Och här står jag och har fattat ett beslut som går emot det jag tror på.

– Men vi måste klara oss kvar. Hur gör vi det? Vad ger oss störst chans att göra det? Det måste väga tyngst. Men det är inte något bra för klubben.

När ska spelarna få ta ansvaret och fronta att prestationerna på isen är dåliga, i stället för tränarna?

– Jag har uppfattningar om varför det är som det är, och där ska jag tillsammans med några andra se till att det blir en förändring. I år har vi inte fått till den förändringen. Och jag är den första att titta mig i spegeln och fråga mig hur jag som klubbdirektör leder den här klubben.

– Det kommer bli rejäla utvärderingar framöver. Nu är det bara fokus på att klara SHL-kontraktet.

Min upplevelse är att det, trots att prestationerna på isen varit svaga, stormat ovanligt lite runt Brynäs under Mikko Manners ledning. Finns det en risk att ni snarare “rör till det” genom att fatta det här beslutet?

– Det finns alltid risker. Den människa som inte tvekar runt ett sådant här beslut är ingen bra ledare. Men i slutändan är det så här: Klarar vi ut det här var det ett bra beslut. Skulle vi inte klara det kommer jag och några andra stå där och ha fattat ett dåligt beslut. Det bestäms internt vad som blir bäst och vi har landat i det här. Men det är inte bra för klubben att det varit så många personalbyten.

Brynäs gjorde ett lyckat tränarbyte inför kvalet 2021. Timrå gjorde det inför kvalet ifjol. Hur mycket har det spelat in i det här beslutet?

– Ingenting.

