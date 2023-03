Trevor van Riemsdyk ryktades kunna trejdas innan Trade Deadline men blev kvar i Washington Capitals.

Nu skriver backen ett nytt treårskontrakt värt tre miljoner dollar per säsong.

Innan Trade Deadline ryktades Trevor van Riemsdyk kunna vara på väg bort från Washington Capitals. Det blev dock aldrig någon trejd för backen som blev kvar i den amerikanska huvudstaden.

Nu visar Capitals att de vill satsa på van Riemsdyk då parterna har kommit överens om ett nytt treårskontrakt som gör att han blir kvar i Washington till 2026.

Det nya kontraktet har en lönetaksträff på tre miljoner dollar, vilket ger en årslön på cirka 32,1 miljoner kronor, för ett totalt värde på nio miljoner dollar vilket motsvarar cirka 96,3 miljoner kronor.

THREE-V-R



The Washington Capitals have re-signed defenseman Trevor van Riemsdyk to a three-year contract extension. van Riemsdyk's contract will carry an average annual value of $3 million.#ALLCAPS