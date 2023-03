Tingsryd kommer att tvingas kvala mot Västervik för att behålla sin plats i Hockeyallsvenskan. Då väljer nästjumbon att plocka in klubblegendaren Larry Pilut till tränarbänken.

– Det här beslutet har vi fattat för att få in energi i gruppen, säger Willy Berglund, ansvarig i klubbens sportgrupp, till Smålandsposten.

Under gårdagen stod det klart att Tingsryd hamnar i ödeskvalet mot Västervik där förloraren nästa säsong kommer att spela i Hockeyettan. Inför kvalmatcherna väljer den hockeyallsvenska nästjumbon att göra förändringar på tränarbänken.

För Smålandsposten bekräftar Willy Berglund, ansvarig i klubbens sportgrupp, att klubblegendaren Larry Pilut gör comeback på tränarbänken. Utöver Pilut ansluter även Mattias Bergström. De två kommer att komplettera huvudtränaren Fredrik Glader.

– Det är två personer som varit med tidigare. Mattias har stått i båset under tio matcher tidigare den här säsongen och vad Larry gjort tidigare vet alla. Det här beslutet har vi fattat för att få in energi i gruppen. Vår samlade bedömning är att det är helt rätt för Tingsryds AIF, säger Berglund till Smålandsposten.

Nordberg får lämna: “Ingen är större än klubben”

Vidare står det klart att assisterande tränaren Robert Nordberg lämnar klubben.

– Robert brinner för hockey, har slitit som ett djur och gjort ett jättebra jobb. Han är en fantastisk människa och det handlar inte om honom utan om en samlad bedömning och om att ingen är större än klubben. Det har varit ett tufft beslut att ta för hela föreningen, säger Berglund.

Larry Pilut har tidigare varit assisterande tränare i Tingsryds a-lag under tolv säsonger och har även haft huvudansvaret under en period under säsongen 2018/19. Pilut hyllades under säsongen genom att få sin tröja hissad till taket i Dackehallen för sina insatser under de 15 säsonger han spelade med klubben som spelare.

Pilut är klubbens poängbäste spelare genom tiderna.

