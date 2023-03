I vad som såg ut att vara ett taktiskt drag valde Luleå att spela elva juniorer i mötet med Malmö. Då klev motståndarnas egna talang fram och bröt en lång trend - i fel position.

– Man ser förvåningen i ögonen. “Va är det jag, igen”, säger C Mores kommentator Lena Sundqvist.

Under de senaste åren har Malmö haft det väldigt tufft när de åkt till Coop Norrbotten Arena. De tio senaste mötena mellan lagen i arenan har nämligen slutat i vinst för Luleå. Faktum är att Malmö dessutom inte gjort mål i just den hallen sedan 2020.

Men när lagen ikväll ställdes mot varandra, bröts trenden, åtminstone den sistnämnda. Den 20-årige backen Theodor Johnsson bröt måltorkan med ett mål i den andra perioden och öppnade därmed sitt målkonto i SHL. Men han gjorde det inte i sin vanliga position. Backen hade nänligen blivit tillsagd att ta rollen som forward mot Luleå.

– De sa till mig att ställa mig framför mål så jag gjorde det. Hade jag missat den första vetefan vart det hade tagit vägen. Det skulle vara helt omöjligt, säger han till C More.

Vid det läget såg även en seger trolig ut då Luleå kom till match med hela elva juniorer ombytta i laget. Totalt var det 14 A-lagsspelare som saknades efter ett taktiskt drag av tränaren Thomas Berglund.

– Vi måste vila folk. Det är skador och en del som är slitna som behöver vara redo på lördag. Det passar bra med en match där juniorer får spela och där många ordinarie får hämta kraft. Ska jag räkna upp alla som inte spelar kommer det här bli ett långt samtal, sade Berglund till NSD inför mötet.

Nätade igen: “Inte riktigt vad jag förväntade mig”

Theodor Johnsson gjorde 18 SHL-matcher i Växjö redan i fjol, men valde att flytta till Malmö inför denna säsong. Där har det blivit ytterligare 34 matcher och en assist, men inte förrän ikväll, i grundseriens sista match satte han dit sitt första mål i ligan.

Men han var inte klar där. Den Helsingborsfödde Johnsson fick även göra sitt andra i SHL några minuter senare efter en styrning. Något han inte verkade tro på själv.

– Det var väl inte riktigt vad jag förväntade mig. Det är klart det är kul att göra mål. Jag spelar ju inte forward så ofta så jag förväntade mig inte att göra två mål. Det känns lite märkligt, men kul, säger Johnsson.

I den andra perioden gjorde även till slut en av Luleås unga spelare sitt första SHL-mål - i debuten.

– Det var kul so fan. Jag försökte bara ta mig till mål. Det var kul att den studsade in. Det känns lite speciellt när det är så många som får chansen. Det gäller bara att komma in och göra sitt bästa, säger Axl Johansson till C More.

Matchen pågår.