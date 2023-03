I förra veckan stod det klart att han skulle göra comeback. Ikväll fick Melker Karlsson återigen näta för sitt Skellefteå - trots att det länge såg ut som att karriären var över.

– Det känns bättre och bättre tycker jag. Jag kommer in i spelet och får kriga, säger Karlsson till C More.

Melker Karlsson hade endast spelat en match denna säsong när han i början av mars klev ut för första gånge på en SHL-is. Då var det i en efterlängtad comeback efter att han precis innan deadlinen för övergångar den 15 februari skrivit på för Skellefteå.

När säsongens sista grundseriematch spelades ikväll mot Örebro var det därmed endast hans tredje sedan comebacken och den fjärde sedan slutet på förra säsongen.

Men det stoppade inte Melker Karlsson. Tidigt i den andra perioden mot Örebro styrde han in sitt första för säsongen och det första sedan återkomsten.

– Det är skönt. Vi har haft några matcher nu när vi har haft det lite tyngre. Idag får vi utdelning. Jag hittar en yta framför mål där jag får styra upp honom. Det känns bättre och bättre tycker jag. Jag kommer in i spelet och får kriga om mer puckar. Det är väl det som är min stil, säger 32-åringen till C more efter andra perioden.

Forwarden från Lycksele lämnade Skellefteå efter förra säsongen när det sista kvartsfinalmötet mot Färjestad var spelat. Efter det kom det inget nytt kontrakt och Karlson såg ut att ha gjort sitt på isen. Den enda matchen han spelade mellan sejourerna i klubben gjorde han i division 3 för Lycksele.

Melker Karlssons mål var 2–0-målet i mötet med Örebro och ett mål som följdes upp av ett av vardera lag i perioden.

Örebro reducera, men kunde inte komma ikapp. Matchen slutade därmed med en 3–2-seger för Skellefteå.

TV: Grundseriens tre snyggaste SHL-mål