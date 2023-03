Brynäs behövde göra sin del och vinna för att hålla hoppet vid liv.

Istället nollades man av Timrå, 0–4, och får nu förbereda sig på ett mycket troligt kval.

– Du får vad du förtjänar. Det är en lång säsong och vi har inte spelat tillräckligt bra, säger Mikko Manner till C More

Brynäs vann förra veckans ångestmöte med HV71 med 5–3 och skapade sig en sista chans att säkra SHL-kontraktet under grundseriens sista vecka. Men när laget ikväll skulle ställa sig på isen för nedsläpp mot Timrå fick man göra det utan lagkaptenen Anton Rödin, som efter dagens tredje vändning klev av under uppvärmningen.

På annat håll ställdes HV71 mot ett tufft Skellefteå på hemmaplan och Brynäs hade chansen att kliva ifrån kvalet med tre poäng inför sista omgången.

– Vi känner att vi gjorde en bra insats sist och har skapat oss ett bra läge nu. Det är vinna eller försvinna känns det som. Det är bara att tömma sig och ge järnet hela matchen, sade Brynäsforwarden Jacob Blomqvist till C More inför kvällens matchstart.

När pucken väl var i spel var det däremot Timrå som kom ut starkast och gjorde även till slut det första målet i matchen i mitten av den andra perioden.

“Vår bästa period kvar” - föll ihop

Men mardrömmen var inte slut där för Brynäs. Sent i mittenperioden åkte även stjärnbacken, Johannes Kinnvall på en ordentlig smäll och linkade ut i omklädningsrummet. Det hela ändrades efter en videogranskning till endast en tvåminutersutvisning och Mikko Manner såg minst sagt uppgiven ut på bänken.

– Vi är med i matchen och vi har powerplay här i början av tredje. Vi har vår bästa period kvar och har stora chanser att kunna vända och vinna den här matchen, säger Jacob Blomqvist till C More.

Men den tredje fortsatte istället på samma spår. Istället för en kvittering kom ett 2–0-mål för Timrå genom Jakob Stenqvist.

“Nu är det fokus på kvalet”

Plötsligt var det en monumental uppförsbacke för Brynäs som behövde en seger för att hålla hoppet vid liv. Detta då HV71 samtidigt tagit en tvåmålsledning mot Skellefteå. Plötsligt skiljde tre poäng lagen åt och Brynäs såg ut att vara klara för kval i och med en betydligt sämre målskillnad än HV.

Gävlelaget vaknade till liv en stund efter målet, men fick istället se hur Timrå utökade igen till 3–0 genom Axel Rindell efter en fin passning bakom ryggen av Jonathan Dahlén.

Mikko Manner plockade i ett sista försök ut målvakten, men fick istället se Timrå göra 0–4 i tom bur, samtidigt som HV71 fortsatt höll i sin ledning.

– Det var skillnaden idag, de var bättre i sina lägen. Vi har haft 51 matcher på oss att skaffa mer poäng, så du får vad du förtjänar. Det är en lång säsong och vi har inte spelat tillräckligt bra. Nu är det fokus på kvalet och att fortsätta tävla så länge man kan, säger Mikko Manner till C More efter matchen.

