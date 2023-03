Hampus Falk har haft en fin utveckling i Vita Hästen under säsongen. Nu uppger Norrköpings Tidningar att backen jagas av Djurgården inför nästa säsong.

Hampus Falk var petad under säsongsinledningen med Vita Hästen, men den 26-årige backen har under säsongen jobbat sig in i laget och blivit en viktig spelare på Norrköpingsklubbens blålinje.

Falks utveckling verkar inte ha gått obemärkt förbi för de allsvenska konkurrenterna. Enligt Norrköpings Tidningar ska nu Djurgården vara på jakt efter Falks signatur inför nästa säsong vid händelse av fortsatt hockeyallsvenskt spel för huvudstadsklubben.

Enligt tidningen ska det även finnas klubbar i Finland som följer 26-åringen med stort intresse.

Har spelat U16-hockey i Djurgården

Falk har noterats för fem poäng (1+4) på 35 matcher för Vita Hästen den här säsongen och har bäst plus/minus-statistik i laget med en notering på +10. 26-åringen kom till Vita Hästen från Hockeyettan-klubben Visby/Roma inför förra säsongen.

Som U16-spelare spelade Sebastian Falk i Djurgården innan han säsongen därpå flyttade upp till Umeå för spel i Björklöven. Under sin tid i Umeå gjorde backen även sju allsvenska matcher med klubben.

