Djurgården hade chansen att ta greppet om fjärdeplatsen som ger hemmafördel. Då föll laget borta mot Tingsryd med 3-1 – och ser nu ut att missa topp fyra.

– Grymt besviken att vi inte lyckas vinna den här matchen, säger Johan Garpenlöv i C Mores sändning.

Tingsryd hade kniven mot strupen och var tvungna att vinna för att inte vara klara för kval. Då ställdes man mot ligans formstarkaste lag, Djurgården. Stockholmarna som är ute efter att komma topp fyra, och få hemmaplansfördel i kvartsfinalen.

Något förvånande var det då Tingsryd som kom ut och var vassast. I den första perioden hade smålänningarna få lägen, men fick in två mål via Anton Gradin och Jonatan Harju. Det samtidigt som Djurgården inte lyckades få in pucken bakom en duktig Tomas Rydén.

Den första perioden slutade 2-0 till hemmalaget, som sedan klev ut i den andra och direkt gjorde 3-0 genom Lukas Söderlund. Djurgården fortsatte att föra spelet men fick inte in något mål i den andra akten.

– Vi är ineffektiva, det är där vi blir straffade. Vi har en tre, fyra stycken i ramen. Det duger inte, vi släpper till för många misstag på de första två målen och så gör de det trejde i powerplay. Så här får det inte riktigt se ut, sade Olle Liss till C More efter den andra perioden.

Lyckades inte komma ifatt

I den tredje perioden var det Djurgården som spelade mot ett mål när Tingsryd backade hem. Lukas Vejdemo fick också in reduceringen till 3-1 med sju minuter kvar.

Men närmare än så kom aldrig Djurgården, som nu ser ut att få rikta in sig på femteplatsen. Just nu är man två poäng bakom Södertälje, som har en match mindre spelad. Om SSK vinner en av sina två sista matcher är de klara för topp fyra.

– Grymt besviken att vi inte lyckas vinna den här matchen. Vi ville ta chansen att ta hemmaplan i slutspelet. Det är ett stort steg tillbaka mot de senaste matcherna. Vi var inte riktigt påslagna fullt ut i dag. Vi vann inte tillräckligt med kamper, jag är inte alls nöjd med matchen, säger Johan Garpenlöv till C More.

Tingsryd ger sig själva hopp inför sista omgången, men måste hoppas på att Kristianstad tar noll poäng på onsdag. Just nu ligger de två poäng bakom skåningarna, med en match mer spelad.

TV: Gustafsson: "Det hjälper att man känner några sen tidigare"