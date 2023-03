Frölunda bryter sin fyra matcher lång förlustsvit och efter att ha vunnit 4-0 borta mot Leksand.

Göteborgslaget kliver då återigen upp på en topp sex-plats i SHL-tabellen.

Under lördagseftermiddagen spelades det en viktig match i kampen för att nå en direktplats till kvartsfinalerna då Leksand och Frölunda ställdes mot varandra i Dalarna. Det är två lag som har varit formsvaga på slutet då Frölunda förlorat fyra raka matcher och Leksand förlorat fyra av sina fem senaste.

Det blev då Frölunda som bröt förlustsviten och tog ett kliv mot en topp sex-plats efter att ha vunnit med 4-0.

Det blev en frejdig match med slutspelskaraktär då båda lagen gav allt. Trots underhållande spel var det länge mållöst i den första perioden men efter 16 minuter spräcktes nollan.

Nicklas Lasu höll sig nämligen framme och tryckte in en retur för att sätta 0-1 för Frölunda vilket även stod sig resten av perioden.

– Vi var en mot en där framför mål och så kommer pucken dit. Då var det bara att försöka hitta pucken och vara lite starkare än sin motståndare, säger Lasu till C More och fortsätter:

– Överlag en godkänd period av oss. De har några lägen första minuterna men sedan kommer vi in i det.

Frölunda har tagit ledningen i matchen mot Leksand! 🔥 pic.twitter.com/vmWy1jYF85 — C More Hockey (@cmorehockey) March 4, 2023

Det var mycket kamp i den andra perioden men inget av lagen lyckades göra mål och 0-1 var fortfarande ställningen efter 40 spelade minuter.

– De vinner lite för mycket kamper av oss, har lite för mycket tryck och för många heta avslut också. Vi kan komma upp en bra bit här i tredje, säger Kalle Östman till C More.

Rann iväg i tredje perioden

Frölunda var det bättre laget och kom till bättre chanser vilket slutligen även gav resultat då 0-2 kom i powerplay. Med sju och en halv minut kvar att spela av matchen så sköt Filip Johansson ett skott som räddades av Mantas Armalis men pucken studsade rakt ut till Loui Eriksson som petade in den i mål för att utöka ledningen.

I förra matchen tappade Frölunda en 2-0-ledning precis i slutet och förlorade med 2-3 efter förlängning mot Malmö men nu höll de ledningen – och förbättrade även resultatet.

Leksand tog ut målvakten för en extra anfallare men efter slarv i egen zon kunde Frölunda plocka upp pucken och Jere Innala lade in det i öppet mål. Ett chockat Leksand hängde sedan inte med alls och Joel Lundqvist fick vara helt fri och han pangade då in 0-4 bara 19 sekunder efter 0-3-målet.

Frölunda höll sedan undan och kunde vinna med 4-0. Målvakten Lars Johansson höll då sin tredje nolla för säsongen genom att rädda alla 26 skott som Leksand sköt.

Göteborgslaget tar nu ett kliv mot en direktplats till kvartsfinal då de nu ligger femma i tabellen medan Leksand ligger kvar på åttonde plats.

Leksand – Frölunda 0–4 (0-1,0-0,0-3)

Leksand: –

Frölunda: Nicklas Lasu, Loui Eriksson, Jere Innala, Joel Lundqvist.

