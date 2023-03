Det ser ut att bli en tredje Hughes-broder i NHL till våren. Under gårdagen bekräftade New Jerseys general manager Tom Fitzgerald att Luke Hughes kommer att ansluta till Devils efter att collegesäsongen är över.

Sedan tidigare återfinns både Jack och Quinn Hughes i NHL. Inom kort kommer bröderna få sällskap av lillebrorsan Luke Hughes i världens bästa hockeyliga.

Under gårdagen bekräftade New Jersey Devils general manager Tom Fitzgerald att den 19-årige amerikanen kommer att skriva på sitt entry level-kontrakt med Devils så fort säsongen med University of Michigan i collegeligan är färdigspelad.

Han gör därmed storebror Jack sällskap i Devils lag.

Tom Fitzgerald noted today that when the University of Michigan's season is over, Luke Hughes will join the #NJDevils.