Rasmus Asplund lämnar Buffalo. Han är klar för Nashville, uppger Sportsnets Jeff Marek.

Efter drygt 160 NHL-matcher för Buffalo Sabres lämnar Rasmus Asplund nu klubben. Enligt Jeff Marek blir Nashville Predators ny klubbadress för VM-svensken. Predators betalar ett sjunderundeval i 2025 års draft för att få Asplund.

Nashville sends a 7th rounder in 2025 to Buffalo for Asplund.