Svensk-kolonin Minnesota växer. Enligt samstämmiga uppgifter är John Klingberg klar för klubben.

Efter att ha bytt till sig Oskar Sundqvist, Gustav Nyquist och Marcus Johansson de senaste dagarna plockar Minnesota nu in ytterligare en svensk. Enligt samstämmiga uppgifter vann Wild dragkampen om John Klingberg.

Redan när John Klingberg i somras skrev på sitt ettårskontrakt med Anaheim drogs slutsatsen att han skulle trejdas vid deadline. Men frågan var i vilken klubb den svenske backen kommer hamna. Precis i samband med att trade deadline passerade kom beskedet från samstämmiga uppgifter: Minnesota Wild blir ny klubbadress.

Wild betalar ett oväntat lågt pris. De ger ifrån sig ett fjärderundeval i draften 2025, Andrej Sustr och rättigheterna till collegecentern Nikita Nesterenko för att få svensken under slutdelen av den här säsongen. Det uppger The Athletics Joe Smith.

John Klingberg return: #mnwild sending 4th in 2025, Andrej Sustr and rights to Nesterenko. Ducks retaining half the salary of Klingberg.