Dylan Larkin skrev ett nytt åttaårskontrakt i Detroit och precis efteråt trejdades hans nära vän Tyler Bertuzzi till Boston Bruins.

På en presskonferens blev då Larkin känslosam när han pratade om Bertuzzi.

– Det gör ont, han är en av mina bästa vänner, säger han med gråten i halsen.

Dylan Larkin och Tyler Bertuzzi kom till Detroits organisation nästan samtidigt och har spelat tillsammans under åtta säsonger.

De senaste dagarna tog duon dock olika vägar i sina karriär. Dylan Larkin skrev på ett nytt åttaårskontrakt med Red Wings medan Tyler Bertuzzi trejdades till Boston Bruins.

På en presskonferens efteråt diskuterade Larkin de båda affärerna.

– Jag blev väldigt förvånad. De här 24 timmarna har varit en av de jobbigaste dagarna för mig om man ser till businessen, säger Larkin.

Han blir sedan väldigt känslosam när han ska beskriva känslan av att inte längre spela med Bertuzzi.

– Det gör ont, han är en av mina bästa vänner… Förlåt… Det är jobbigt…, säger Larkin mellan tårarna.

The day after Dylan Larkin signed an 8-year extension worth nearly $70-million, he is moved to tears talking about his friend Tyler Bertuzzi being traded to Boston earlier this morning.



Hockey is a business, but it's about relationships too. pic.twitter.com/8WqDQirLHz