Nashville fortsätter att göra sig av med spelare. Denna gången är det Mikael Granlund som får lämna. Finländaren har nämligen trejdats till Pittsburgh.

Mikael Granlund är klar för sin tredje NHL-klubb i karriären. Finländaren har sedan tidigare spelat för Minnesota och nu senast i Nashville.

För Predators blev det ungefär fyra säsonger för den skicklige forwarden.

I natt stod det dock klart att Pittsburgh har klivit in och trejdat till sig 31-åringen i utbyte mot ett val in andrarundan av årets NHL-draft.

Välmeriterad landslagsspelare

Mikael Granlund sitter på ett kontrakt värt fem miljoner dollar per säsong fram till 2025. Sedan han kom in i ligan 2012 har det blivit 729 NHL-matcher och 479 poäng. Finländaren har visat sig vara en pålitlig tvåvägsspelare med en offensiv uppsida. Så sent som förra året levererade han 64 poäng på 80 matcher i grundserien.

Genom karriären har det också blivit två VM-guld, ett VM-silver, ett OS-brons och en inhemsk titel i Finland. Nu ska Granlund vara en av spelarna som kommer in och, först och främst, tar Penguins till ett nytt slutspel.

