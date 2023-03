Connor McDavid är en levande fuskkod just nu. I natt gjorde världens bästa spelare två mål när Edmonton besegrade Toronto med 5-2 – och blev den femte spelaren i historien att göra mer än ett mål i fem raka matcher.

– Han har varit het hela året, säger Maple Leafs kapten John Tavares.

Toronto kunde inte stoppa honom utan Connor McDavid fortsätter att skörda offer denna NHL-säsong.

Med sina två mål, som också var Edmontons första, bäddade han för en seger mot toppkonkurrenten Toronto. Men inte nog med det.

Han blev också den femte spelaren i historien att göra två eller fler mål i minst fem matcher i följd. Det var 30 år sedan sist någon lyckades. Då var det Alexander Mogilny som gjorde två eller fler matcher i följd. De övriga tre är Mario Lemieux (fem matcher), Harry Broadbent (sex matcher) och Joe Malone (sex matcher). Noterbart är att de två sistnämnda gjorde det för över 100 år sedan.

Under de här fem matcherna har Connor McDavid gjort 15 poäng, alltså ett snitt på tre poäng per match.

– Ibland går pucken in. Jag tycker att jag spelade bra hockey förut men att pucken inte gick in. Du får någon studs och den verkar gå in för dig. Det är en rolig sport på det sättet, säger 26-åringen till NHL.com.

"De kan få dig att betala"

McDavid slutade inte där utan spelade också fram Zach Hyman till vad som blev det matchavgörande 3-1-målet. Även Mattias Ekholm hade en assist på det målet. Svensken debuterade efter att ha blivit trejdad drygt ett dygn tidigare.

Kailer Yamamoto och Klim Kostin gjorde sedan 4- och 5-1 och stängde med tillställningen. Mitchell Marner reducerade i den tredje perioden med matchens sista mål. Torontos första mål i matchen gjordes av David Kämpf.

– Vi ville hålla dem från mitten men lyckades inte. Vi lät dem ha friheten, farten och ytan genom mittzonen. De kan få dig att betala för det, och det gjorde de, säger Mitch Marner.

Connor McDavid står nu noterad för 115 poäng på 62 matcher och håller fortsatt en takt som tar honom över 150 poäng.