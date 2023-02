Luleå drog det längsta strået i kvällens ångestmöte efter ett första mål av Niklas Olausson.

Med 4–1 mot Brynäs klättrar man nu upp på den sista slutspelsplatsen.

– Det är inget man trodde för något år sedan. Det är helt underbart, säger Olausson till C More.

Brynäs ångestvecka har börjat. Kvällens match borta mot Luleå blev starten på vad som med största sannolikhet kommer vara en vecka som avgör om det blir kval eller inte.

Samtidigt har Luleå en avslutning där de behöver alla möjliga poäng för att säkra slutspel. Något de kom allt närmre med kvällens 4–1-resultat.

Till en början gick resultaten helt fel för Gävlelaget. Luleå kunde sätta 1–0 i den första perioden medan HV71 på annat håll tog ledningen mot Rögle. Plötsligt var Brynäs nere på kvalplatsen igen - samtidigt som Luleå tagit den sista slutspelsplatsen.

– Mycket står på spel. Det är inte många poäng till åttondelsfinal och inte många till kval heller. Det är väldigt betydelsefullt. En okej period. De har starten, men vi växte in i det, säger Luleås målskytt, Isac Brännström till C More.

Växte in i det gjorde Luleå verkligen. I den andra perioden kunde man efter en kvittering från Brynäs göra både 2–1 och 3–1 på några få minuter.

– Det där känns som ett brutalt tungt mål för Brynäs, säger C Mores kommentator Tobias Carlsson.

“Ett viktigt mål”

Det sistnämnda av dessa sattes av Niklas Olausson, som därmed gjort sitt första sedan ankomsten från Graz99ers.

– Det är givetvis underbart. Det är ett viktigt mål här också. Vad säger man, det är inget man trodde för något år sedan. Det är helt underbart, säger Olausson till C More och fortsätter:

– Deras powerplay-mål är helt och hållet mitt, jag väljer fel kille. Det får jag ta på mig helt. Annars kommer de inte till några jättelägen

Olausson hade även tidigare slagit assisten till Brännströms 1–0-mål och var precis som han var inne på själv, mitt i händelsernas centrum i mötet. 4–1 kom i tom bur, även det av Brännström och Luleå kunde efter matchen fira att man nu klivit upp på en slutspelsplats.

