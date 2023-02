Efter årsskiftet har Oskarshamn varit SHL:s poängmässigt bästa lag. SVT:s expert Jonas Andersson tror att succélaget kan fortsätta skörda framgångar under våren.

– Jag tror inte något lag vill möta Oskarshamn i slutspelet, säger Andersson till Hockeysverige.se.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det går inte att säga annat än att Oskarshamn är SHL:s mest positiva överraskning den här säsongen. Precis som deras tidigare säsonger i SHL har vi i media målat upp en bild av att ”nu åker Oskarshamn ur”. I stället för negativt kval och degradering ligger smålänningarna på en fjärdeplats med sex omgångar kvar och mycket talar för att man kommer sluta topp sex.

SVT:s expert Jonas Andersson imponeras av lagets framfart.

– Jag hade låga förväntningar på Oskarshamn inför säsongen, att dom definitivt skulle sluta på nedre halvan och mot botten, säger Andersson till Hockeysverige.se.

– Kanske att Oskarshamn skulle få kvala in till slutspelet, men absolut inte att dom skulle vara där dom är nu. Att Oskarshamn ännu en gång har hittat rätt med sina importer är imponerande. Något jag tycker andra klubbar också ska titta på är att Oskarshamn skapar förutsättningar och det är inte bara tur.

– Dels har man lyckats med rekryteringen. Sedan upplever jag att dom coachar och ger förtroende på så sätt att killarna får chansen och till slut lyckas. Dessutom har Oskarshamn vissa stöttepelare som till exempel (Patrik) Karlkvist och det är ett imponerande jobb klubben gör.

Jonas Andersson. Foto: Bildbyrån

“Tror inte något lag vill möta Oskarshamn”

Tränaren Martin Filanders ledarskap hyllas av många, men vad som är just hans storhet i ledarskapet har Jonas Andersson svårt att sätta fingret på.

– Det är svårt att svara på. Jag upplevde som spelare vilken bild som förmedlades i media och var som verkligen sägs i omklädningsrummet. Någonting gör han uppenbarligen rätt.

– Av det man kan se får han spelare att spela med spelglädje och offensivt. Tittar vi på senaste 20 matcherna leder Oskarshamn serien. Dessutom har dom gjort 84 mål på senaste 20 matcherna, alltså snittar över fyra mål per match. Samtidigt som dom släpper in väldigt få mål.

– Vad som är intressant är att Oskarshamn ger upp flest skott i skottsektorn, men ändå har en bra räddningsprocent. (Tim) Juel har såklart varit fenomenal. Statistiskt går det kanske inte att vara så bra då, men på något sätt lyckas Oskarshamn ändå.

Tror du att det finns lag i SHL som fortfarande underskattar Oskarshamn?

– Nej, det tror jag inte. Snarare är det tvärtom. Jag tror inte något lag vill möta Oskarshamn i slutspelet.

Tim Juel. Foto: Bildbyrån

Vad är det som sticket ut i deras spelidé?

– Jag upplever att spelarna får mycket friare ramar offensivt. Att Oskarshamn har spelare som improviserar. Dom har absolut ett bra powerplay, men tittar du på siffrorna så har dom en högre skotteffektivitet. Klasspelare som har kylan. Dom skjuter inte så mycket, men gör det bra i den delen.

– Spelmässigt tycker jag det offensiva och dom här spelarna som har effektiviteten. Oskarshamn kan vara utspelade som dom var mot Brynäs för någon omgång sedan, men ändå komma därifrån med vinst, så underskatta tror jag inte något lag gör.

"Häftigt – kul att det kan hända"

Vad visste du om Tim Juel innan förra säsongen?

– Absolut ingenting, skrattar Jonas Andersson.

Och Antti Suomela?

– Han hade jag koll på i och med att han spelade finalen i Champions Hockey League med JYP. Då pratade vi mycket om Suomela som hade en bra säsong och gjorde 60 poäng i finska ligan. Dessutom var han en av de absolut bästa spelarna i ligan.

– Det var inte så att jag såg i finalen att ”Wow, det här kommer bli en klasspelare”, men ändå en spelare man pratade om.

– Sedan hände absolut ingenting. Han körde fast i San Josés organisation. Det är också vad jag tycker sticker ut. När jag tänkte på nyförvärven inför säsongen var inte Suomela på min topp tio-, topp tjugo-lista. Okej, han hade gjort en bra säsong i Finland, misslyckats i Nordamerika… Historiskt hade det mer floppat än gett resultat.

– Han gjorde inte många mål i farmarligan eller NHL. Sedan kommer han hit och har gjort 35 mål på 45 matcher.

Antti Suomela. Foto: Bildbyrån

Hur tänker du kring en sådan prestation?

– Jag tycker det är häftigt, men också kul att det kan hända. Det är vad som gör det roligt att följa SHL, att det kommer sådana här genombrott. Spelare som överpresterar jämfört med förväntningarna. Ligan har också många exempel på spelare som underpresterar.

– Sedan gillar jag Suomela som spelare. Han har skridskoåkningen, pondus, teknik… Hela den här biten som gör att han sticker ut.

“Håller högsta klass”

Det är ingen slump att han svarat för 35 mål så här långt eller…?

– Man ska ha respekt för att han gjort 35 mål. Kollar du 2000-talet är det (Mattias) Weinhandl som har rekordet med just 35 mål.

– Vi måste ändå prata om Karlkvist. Jag trodde han skulle få det tufft när (Fredrik) Olofsson och (Kim) Rosdahl lämnade, men då hittade han nya lekkamrater. Det säger en hel del om att även Karlkvist gör rätt saker.

Patrik Karlkvist. Foto: Bildbyrån

Hur bra det här Oskarshamns-laget med SHL-mått mätt?

– Jag tycker att Oskarshamn har toppspelare som håller högsta klass. Det ser vi i inte minst poängligan, så det är dagens understatement.

– Sedan har dom utfyllnadsspelare, om man får kalla dom det, bakom topp sex som är på en ganska låg SHL-nivå. Men så som Oskarshamn spelar och coachas är det ett bra SHL-lag. Det är också därför jag tror det är få lag som vill möta dom.

– Det här är något jag tror vi kommer se mer av framöver i SHL, att du måste ha en spets för att vara med och utmana. Det är bara kolla Luleå förra säsongen och jämföra med den här. Du måste ha klasspelarna. När du väl har det är du svårslaget.

– Nu vill jag inte ta bort något från ”bottom six” för dom har skött sina uppgifter riktigt bra senaste 20 matcherna.

“Han måste få utnämningen ”årets sportchef""

En som lätt glöms bort när man pratar Oskarshamn är sportchefen, Thomas Fröberg.

– Han måste få utnämningen ”Årets Sportchef”. Han har lyckats, inte bara nu utan tidigare också. Han trollar med små medel i förhållande till andra klubbar.

– Jag tycker om samarbetet där, att dom inte går fel. Oskarshamn har inte heller råd att gå fel. Dom kan inte hålla på att sparka och ta in. I stället har dom gått rätt i värvningarna. Ofta handlar det om sportchef och coach tillsammans. Det måste fungera där och sedan låta värvningarna spela ut. Få istid på istid på istid. Då brukar det bli bra.

Thomas Fröberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

Om jag säger att Oskarshamn är ett av finallagen senare i vår, vad säger du då?

– Hade du sagt det för några år sedan hade jag svarat ”Är du onykter”. Jag tror fortfarande på Skellefteå och Växjö, men senaste 20 matcherna är Oskarshamn bästa laget.

– Det Oskarshamn gjorde mot Rögle i slutspelet förra säsongen, där dom det till en match sju som dom lika gärna hade kunnat vinna. Nu har dom erfarenhet av slutspel också så jag tror inte du är helt ute och cyklar, men jag skulle inte tippa på det. Däremot, semifinal garanterat.

