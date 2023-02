Alexander Nylander upplever sin poängmässigt bästa säsong i den nordamerikanska proffshockeyn. I natt förlängde 24-åringen sin poängsvit till sex matcher när han stod för ett mål och en assist i förlustmatchen mot Syracuse.

Alexander Nylander gör vad han kan för att bevisa för Pittsburgh Penguins att han förtjänar en ny chans i NHL.

Under natten till lördag, svensk tid, förlängde den 24-årige forwarden sin poängsvit till sex matcher när han sköt Wilkes-Barre/Scrantons första mål och spelade fram till lagets andra mål i matchen mot Syracuse Crunch. Målet var Nylanders 23:e i AHL den här säsongen och totalt har forwarden nu noterats för totalt 46 poäng på 50 matcher i farmarligan denna säsong.

Noterbart är att svenske rookieforwarden Lucas Edmonds blev matchvinnare för Syracuse med sitt 3–1-mål i den andra perioden. Simon Ryfors noterades för två passningspoäng i matchen för Syracuse.

That's a power play goal in each of his last 4 games 😳 pic.twitter.com/YY0RvZah69