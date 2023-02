Nu har Niklas Sundströms tröja äntligen hamnat där den hör hemma.

MoDo-profilen hyllades stort i Hägglunds Arena inför kvällens möte med Djurgården.

– Det är en saga som nästan är för bra för att vara sann, säger Niklas Sundström under hyllningen i C More.

Den siste ur MoDos gyllene generationen, Niklas Sundström har nu förevigats i taket på Hägglunds Arena i Örnsköldsvik.

Under elva säsonger gjorde “Susse” totalt 503 matcher i moderklubben och var med i det lag som 2007 säkrade SM-guldet åt föreningen. Med sina 310 poäng är han en av föreningens bästa poängspelare och med sina 534 utvisningsminuter är han en av klubbens mest utvisade. Kort och gott är han en av de största som dragit på sig tröjan.

Under fredagen hyllades han därmed inför mötet med Djurgården och fick chansen att tacka alla de som hjälp honom genom den långa karriären.

– Att stå här på isen ikväll och sätta punkt för min karriär är väldigt ärofyllt. Från att jag tog mina första skär i Kempehallen som barn till att få vara med och spela hem ett SM-guld till staden där jag är född och klubben jag älskar. Det är en saga som nästan är för bra för att vara sann, säger Niklas Sundström under hyllningen i C More.

– Sist vill jag tacka MoDo-fansen. Sveriges bästa publik. Ni kan inte bara skapa stämning och stötta laget i med- och motgång. Ni är hockeykunniga som få, har aldrig fel. Från att som 6-åring genomföra min första MoDo-träning med jeans och gympaskor på fel sida sargen, till att 30 år senare få vinna ett SM-guld och sedan till att få stå här ikväll, så har det största hela tiden varit att få tillhöra MoDo. Vi är Modo.

Under sin karriär gjorde Niklas Sundström även 809 matcher i NHL och spelade under tiden i New York Rangers med den största av dem alla, Wayne Gretzky

