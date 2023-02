Gårdagens match var endast det 13:e framträdandet för Kasimir Kaskisuo denna säsong.

Men redan efter en period byttes han ut - något han definitivt inte var nöjd med.

– Det kändes bra, så jag blev tagen på sängen, säger han till Falu-Kuriren.

Kasimir Kaskisuo har gått från att vara den självklara ettan mellan Leksands stolpar till att denna säsong sitta i båset medan Mantas Armalis storspelat.

Chanserna har varit få för den 29-årige burväktaren, som efter gårdagen nu öppnar upp om situationen. En situation som förvärrades för Kaskisuo efter gårdagens möte med Färjestad då han byttes ut redan efter 20 spelade minuter.

– Det var som vilken match som helst. Det kändes bra, så jag blev tagen på sängen, säger han till Falu-Kuriren och fortsätter:

– Han sa att han (Björn Hellkvist) följde sin magkänsla eller vad det var.

“Min karriär som står på spel”

När tränaren, Hellkvist, valde att göra bytet under gårdagens 2–5-förlust låg laget endast under med 1–2 och som Kaskisuo är inne på var han förvånad över att bytet kom just i det läget Pucken hade även varit inne för 1–3, men dömdes bort.

Till helgens match borta mot Skellefteå bekräftar burväktaren att han inte kommer till spel. Han vill däremot inte säga om han kommer åka med laget eller inte. Det han är klar med är att det hela är en minst sagt obekväm situation.

– Jag vill spela varje match. Det ger mig inget att sitta på bänken, men... det är inte jag som står för laguttagningarna. På den här nivån måste man vara professionell. Jag tar hand om mig själv på bästa sätt och har inga problem att vara redo närhelst jag får chansen. Men visst finns det en besvikelse, det är min karriär som står på spel.

