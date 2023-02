Effektivt Björklöven upp i serieledning: "Hängiga idag"

Med ett tidigt nedsläpp hade Björklöven chansen att gå upp i ligatoppen efter mötet med AIK.

En chans man tog genom att utnyttja Stockholmarnas misstag till en 5–1-seger.

– Det är tre ruggiga bjudningar från AIK:s sida, säger C Mores Johan Tornberg.

Ligans bästa offensiva lag, Björklöven, visade ikväll exakt hur bra de kan vara, även när spelet inte stämmer helt.

Umeå-laget hade chansen att gå upp i en preliminär serieledning med en seger mot AIK under fredagen - och gjorde precis det. Men det var under stora delar av kvällen ett spel som inte riktigt stämde.

När två perioder var spelade av mötet hade Stockholmarna en fördel på 29–10 i skott, men trots det stod det 0–4 till “Löven” på tavlan.

– Jag tycker inte att vi ska vara speciellt nöjda med varken första eller andra perioden. Vi är ganska effektiva och Joona Voutilainen spelar bra i mål. Det är som att vi jagar i hela perioden, säger en av målskyttarna Joel Mustonen till C More.

"Misstagen kostar oss"

AIK, som kom direkt från en tung derbyförlust mot Djurgården fick det inte riktigt att stämma trots övertaget i skottstatistiken. Målet trillade inte in utan stjärnan Richard Gynge och vid upprepade tillfällen gav man bort pucken till vad som ofta blev farliga lägen eller till och med frilägen.

– Det är tufft, det känns som att vi har kontroll under stora delar, men misstagen kostar oss. Det är frustrerande, men vi måste bara fortsätta, säger Adam Rockwood till C More

– Jag tycker att vi spelar helt okej ändå, förutom att vi ger dem två enkla mål, vilket är onödigt när vi möter seriens kanske bästa offensiva lag, säger Oscar Nord till C More.

Precis som man så ofta gjort denna säsong valde AIK att byta målvakt i matchen. Efter 0–4 fick Claes Endre för att ge plats åt Niklas Lundström. Något som inte gillades av C Mores kommentator.

– Det kändes lite konstigt. 27–10 i skott. Det är inte som att det har varit bombardemang. Det är tre ruggiga bjudningar från AIK:s sida. Det är två stycken frilägen. De målen han släpper in är inga målvaktstavlor på något sätt tycker jag, säger Johan Tornberg i sändningen.

I den sista perioden kunde AIK äntligen näta genom en kanon av Filip Windlert, men även “Löven” nätade och matchen slutade 1–5.

– Alla med ögon såg att vi var ganska hängiga idag. Det var mycket i spelet som vi inte gjorde rätt, säger Fredric Andersson till C More.

Björklöven har nu 96 poäng, lika många som MoDo, som under större delen av säsongen lagt beslag på den förstaplatsen.

