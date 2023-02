SHL:s grundserie närmar sig sitt slut. För Hockeysverige.se plockar C Mores expert Petter Rönnqvist ut de fem målvakter han tycker varit bäst i ligan den här säsongen.

Att vi har bra målvakter i säsongens upplaga av SHL råder det inga som helst tvivel om. Som vanligt är det också en evig debatt om vem som gjort det bra och varit en vinnare under säsongen, men också kring att en del målvakter inte levt upp till förväntningarna. När just det sistnämnda kommer på tal nämns knappt alls hur det övriga försvarsspelet varit för laget under säsongen.

Petter Rönnqvist gjorde elva säsonger i Elitserien. Dessutom var han med under VM i Lillehammer 1999 där Sverige spelade hem ett brons. Numera jobbar han som expert på C Mores hockeysändningar.

Hockeysverige.se bad Rönnqvist att ranka vilka fem målvakter han tycker varit bäst i SHL så här långt.

28 år | 38 matcher | 90,5 i räddningsprocent

Rönnqvist: "Högberg har ganska dåliga siffror, men går ofta in och skäl matcher åt laget. Han spelar i ett lag som släpper till väldigt mycket i skottsektorn och han får mycket skott på sig precis som Tim Juel i Oskarshamn. Dom två lagen släpper till otroligt många farliga lägen.

Jag minns flera matcher där Linköping egentligen bara skulle ha förlorat sett till deras lagprestationer. Där har Högberg tagit laget till trepoängare.”

Marcus Högberg. Foto: Bildbyrån

26 år | 26 matcher | 92,7 i räddningsprocent

Rönnqvist: ”Larmi har varit enormt jämn. Han haft en konkurrens från Adam Åhman som jag inte heller tycker är dålig, men det är en enorm skillnad mot Larmi som senaste tiden tagit över förstaspaden ganska rejält.

Han var ifrågasatt då han kom i slutet av förra säsongen. Växjö hade då (Janis) Kalnins som var ett misslyckande. Då tog man dit Larmi. Han var inte heller hyllad då. En otroligt stark och atletisk målvakt som jag tycket verkligen visat dom som tvivlade på att Växjö hade rätt målvaktspar att det har blivit tvärtom och att han är lysande.”

Emil Larmi. Foto: Bildbyrån

26 år | 26 matcher | 92,8 i räddningsprocent

Rönnqvist: ”Här tänker jag lite tvärtom jämfört med ettan och tvåan. Linus Söderström är med här för att han hade en så enormt stark höst. Han fortfarande är bra, men har haft en liten svacka där han inte varit lika bra i siffrorna som han var under hösten då han faktiskt var i absurdum. Söderström var lika bra under hösten som Tim Juel varit efter jul.”

Linus Söderström. Foto: Ronnie Rönnkvist

28 år | 27 matcher | 92,6 i räddningsprocent

Rönnqvist: ”Juel kanske skulle ha legat etta om jag bara hade tittat på olika siffror. Nu hamnar han tvåa eftersom han hade en hade en lite tuffare höstsäsong. Inte för att han var urusel utan för (Joe) Cannata stod väldigt mycket. Det var någon match där han kanske inte var ”hundra” och även fick sitta väldigt mycket.

Jag tror att han är runt 97 procentig senaste fem matcherna. Samtidigt har Oskarshamn gått som tåget och har en löjligt bra skottprocent där dom gör mål på nästan 30 procent av skotten. Det är makalöst. På andra sidan har då Oskarshamn Tim Juel som är 97 procentig. Han fick hoppa in i mellandagarna och det var då han tog över förstaspaden och har varit helt briljant precis som Oskarshamn. Från att pratats om att man hoppats på att undvika kval tycks nu Oskarshamn vara klara för slutspel.”

Tim Juel. Foto: Bildbyrån

30 år | 35 matcher | 92,3 i räddningsprocent.

Rönnqvist: ”Som målvakt behöver man alltid utespelarnas hjälp i en symbios. En del i att Leksand blivit så försvarsstarka, (Anton) Lindholm, nytänk och så vidare, är framför allt tack vare Armalis och hur jämn han varit. Det är också därför han kommer etta på min lista.

Tittar vi siffermässigt kanske han inte är etta, men ligger ändå med uppe i toppen. Han har varit otroligt jämn hela säsongen, så väl hösten och efter nyår, och utvecklats enormt mycket.”

Mantas Armalis. Foto: Ronnie Rönnkvist

