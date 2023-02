Med Hrivik tillbaka i laget valde Leksand att göra förändringar i truppen mot Färjestad.

Förändringar som man i C Mores studio kritiserade under matchen som till slut blev en 2–5-förlust.

– Det är andra som borde stryka på foten i det här Leksand, säger Fredrik Söderström.

Kvällens möte mellan Leksand och Färjestad fick en minst sagt galen inledning. När knappt tio minuter var spelade hade pucken varit inne i nät fyra gånger, tre för Färjestad, men ändå var det inför den andra perioden 1–2 på tavlan.

Leksand hade i jakt på en topp sex-placering kastat om lite i laget då Marek Hrivík var tillbaka i laget, två månader sedan senaste matchen. En omkastning som även gjorde att den slovakiska superduon, Hrivik och Peter Cehlárik återförenades i en förstakedja.

– Han har inte spelat på nästan tre månader. Det blir som en ny säsong som börjar för honom. Som alltid påverkas dynamiken i gruppen och rollfördelningen, men han är så enormt omtyckt i Leksand och laget, så det ska inte vara något problem, sade tränaren Björn Hellkvist till C More inför matchen.

Efter den första perioden byttes Kasimir Kaskisuo mot Mantas Armalis mellan stolparna och kanske var även förändringarna i kedjorna något som satte käppar i hjulen för dala-laget. För att göra plats för Hrivik klev den formstarka Kalle Östman ner från en plats som center i den första kedjan till samma roll i den tredje. Något som kritiserades i C Mores studio under matchen.

– Han är het, det är andra som borde stryka på foten i det här Leksand, säger experten Fredrik Söderström i C More.

“Tränarnas jobb att bestämma”

Hellkvist drag stoppade däremot inte Kalle Östman som med en ordentligt kanon skickade in Leksands enda mål i första perioden. Och när han inför den tredje perioden fick frågan om rollförändringen gav han det väntade svaret.

– Det är tränarnas jobb att bestämma. Jag vill såklart bestämma så mycket som möjligt och i så viktiga situationer som möjligt. Jag försöker bara göra mitt bästa och så är det upp till dem att sätta ihop laget, säger han till C More.

Söderström var däremot tydlig med att draget från Björn Hellkvist inte var det rätta.

– Han(Östman) menar vad han säger, men vi tycker, jag tycker att han borde spela mer, säger han i C Mores studio.

Sent i den andra perioden hade Färjestad gjort 3–1 genom Joakim Nygårds andra för dagen.

– De är starka i kontringarna, sen tycker jag att vi slarvar lite i passningsspelet. Det är en hackig period med mycket utvisningar. Vi går ner oss lite i andra och kommer inte riktigt ner på dem, säger Kalle Östman.

Olle Alsing reducerade för hemmalaget i den tredje perioden, men man kunde inte kvittera utan fick istället se Färjestad göra två mål i en tom bur till 2–5.

TV: Studio Oddset Hockey om SHL:s sämsta och bästa nyförvärv