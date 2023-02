John Klingberg skadad – veckan före Trade Deadline

John Klingberg är en av svenskarna som är hetast inför nästa veckas Trade Deadline i NHL.

Nu kan dock backstjärnans status vara osäker efter att han missade nattens match med en underkroppsskada.

På fredag nästa vecka är det “Trade Deadline" i NHL och en av svenskarna som ryktas vara aktuell att bytas bort till en annan klubb är John Klingberg i Anaheim.

Nu kan dock stjärnbackens status vara osäker bara veckan innan deadline.

Enligt Anaheim Ducks dras Klingberg nämligen med en underkroppsskada som höll honom borta från spel i nattens match mot Tampa Bay Lightning. Anaheim förlorade sedan med 1-6 utan Klingberg.

Update: John Klingberg is out with a lower-body injury. Nate Beaulieu draws in to his spot on the blue line.