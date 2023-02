Färjestad åkte på en ny förlust igår mot HV71, något Theodor Lennström fick bevittna vid sidan av isen. Nu meddelar Färjestad att Lennström blir borta även i två kommande matcher.

– Det är en ny skada, säger medicinskt ansvarige Mattias Hell enligt klubbens twitter.

Färjestads nyckelspelare Theodor Lennström var skadad tidigare under säsongen. I ett par månader var han då borta från spel efter att ha stött i ett måls stolpe. Sedan dess har han varit en tongivande spelare som bland annat haft rykten kring anbud från NHL kring sig.

I tisdags drabbades Färjestads Theodor Lennström av en skada när laget förlorade emot gästande Malmö. I går var den 28-årige backen inte med i rivalmötet mot HV71.

Nu har klubben gett en uppdatering om Lennström. Det rör sig om en ny skada.

– Det är en ny skada. Han missar lördagens och tisdagens match, efter det får vi göra en ny bedömning, säger Mattias Hell till klubbens twitter.

Ett lag i negativ trend

Karlstadslaget har haft det besvärligt med skador under säsongen. Just befinner sig klubben i en negativ trend med tre raka förluster och enbart en vinst de fem senaste matcherna. I går var flera viktiga spelare borta: Linus Johansson, Per Åslund, Remi Elie, Henrik Björklund och Lennström.

Färjestad är just nu på en femteplats i tabellen med nio omgångar kvar att spela av en tajt SHL. Det skiljer endast tio poäng mellan Linköping på elfte plats och Frölundas tredjeplacering.

